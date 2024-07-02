https://ria.ru/20240702/gaz-1956832514.html

Около 80 жителей дома в Стерлитамаке эвакуировали после взрыва газа

Около 80 жителей дома в Стерлитамаке эвакуировали после взрыва газа - РИА Новости, 02.07.2024

Около 80 жителей дома в Стерлитамаке эвакуировали после взрыва газа

Взрыв газа в Стерлитамаке произошел на втором этаже девятиэтажного дома без последующего горения, эвакуированы около 80 жителей, сообщило ГУМЧС РФ по Башкирии. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:17

2024-07-02T12:17

2024-07-02T12:17

происшествия

россия

стерлитамак

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 2 июл - РИА Новости. Взрыв газа в Стерлитамаке произошел на втором этаже девятиэтажного дома без последующего горения, эвакуированы около 80 жителей, сообщило ГУМЧС РФ по Башкирии. "По ул. Артема в д. 150 произошел хлопок газовоздушной смеси. По прибытии пожарных МЧС России установлено, что хлопок произошел на 2-м этаже 9-этажного многоквартирного жилого дома без последующего горения", - говорится в сообщении. Предварительно, в результате происшествия пострадали 7 человек, из них 2 ребенка, из них 1 женщина погибла, информируют спасатели. "Пожарными и спасателями эвакуированы около 80 жильцов дома. Причина произошедшего устанавливается", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240702/vzryv-1956832254.html

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происшествия, россия, стерлитамак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)