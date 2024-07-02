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Около 80 жителей дома в Стерлитамаке эвакуировали после взрыва газа - РИА Новости, 02.07.2024
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12:17 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/gaz-1956832514.html
Около 80 жителей дома в Стерлитамаке эвакуировали после взрыва газа
Около 80 жителей дома в Стерлитамаке эвакуировали после взрыва газа - РИА Новости, 02.07.2024
Около 80 жителей дома в Стерлитамаке эвакуировали после взрыва газа
Взрыв газа в Стерлитамаке произошел на втором этаже девятиэтажного дома без последующего горения, эвакуированы около 80 жителей, сообщило ГУМЧС РФ по Башкирии. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:17
2024-07-02T12:17
происшествия
россия
стерлитамак
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 2 июл - РИА Новости. Взрыв газа в Стерлитамаке произошел на втором этаже девятиэтажного дома без последующего горения, эвакуированы около 80 жителей, сообщило ГУМЧС РФ по Башкирии. "По ул. Артема в д. 150 произошел хлопок газовоздушной смеси. По прибытии пожарных МЧС России установлено, что хлопок произошел на 2-м этаже 9-этажного многоквартирного жилого дома без последующего горения", - говорится в сообщении. Предварительно, в результате происшествия пострадали 7 человек, из них 2 ребенка, из них 1 женщина погибла, информируют спасатели. "Пожарными и спасателями эвакуированы около 80 жильцов дома. Причина произошедшего устанавливается", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240702/vzryv-1956832254.html
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происшествия, россия, стерлитамак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Стерлитамак, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Около 80 жителей дома в Стерлитамаке эвакуировали после взрыва газа

ГУМЧС: около 80 человек эвакуировали после взрыва газа в Стерлитамаке

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанПоследствия взрыва в Стерлитамаке
Последствия взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Последствия взрыва в Стерлитамаке
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УФА, 2 июл - РИА Новости. Взрыв газа в Стерлитамаке произошел на втором этаже девятиэтажного дома без последующего горения, эвакуированы около 80 жителей, сообщило ГУМЧС РФ по Башкирии.
"По ул. Артема в д. 150 произошел хлопок газовоздушной смеси. По прибытии пожарных МЧС России установлено, что хлопок произошел на 2-м этаже 9-этажного многоквартирного жилого дома без последующего горения", - говорится в сообщении.
Предварительно, в результате происшествия пострадали 7 человек, из них 2 ребенка, из них 1 женщина погибла, информируют спасатели.
"Пожарными и спасателями эвакуированы около 80 жильцов дома. Причина произошедшего устанавливается", - добавили в ведомстве.
Последствия взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
После взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке возбудили уголовное дело
12:16
 
ПроисшествияРоссияСтерлитамакМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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