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СМИ: 185 кандидатов снялись с выборов во Франции - РИА Новости, 02.07.2024
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10:23 02.07.2024 (обновлено: 12:07 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956804305.html
СМИ: 185 кандидатов снялись с выборов во Франции
СМИ: 185 кандидатов снялись с выборов во Франции - РИА Новости, 02.07.2024
СМИ: 185 кандидатов снялись с выборов во Франции
Кандидаты в депутаты из президентской коалиции "Вместе за республику" и от блока левых "Новый народный фронт" снялись с выборов, чтобы помешать правой партии... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T10:23
2024-07-02T12:07
в мире
эммануэль макрон
элизабет борн
парламентские выборы во франции — 2024
франция
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ПАРИЖ, 2 июл — РИА Новости. Кандидаты в депутаты из президентской коалиции "Вместе за республику" и от блока левых "Новый народный фронт" снялись с выборов, чтобы помешать правой партии "Национальное объединение" получить большинство, пишет французская газета Monde. "По подсчетам издания, 185 кандидатов снялись с выборов, 126 "треугольников" еще возможны", — говорится в статье.Как уточняет издание, от участия во втором туре отказался 121 кандидат от левых, 60 — от коалиции президента и еще несколько — от других партий. "Треугольниками" газета называет случаи, когда во второй тур прошли представители трех основных блоков: правых, левых и макронистов. Таких избирательных округов насчитывается более 300. По задумке президента Эммануэля Макрона, кандидаты от его коалиции и от левых, оказавшиеся в своих округах на третьем месте, должны сняться с выборов, чтобы блокировать правых. Предполагается, что голоса их избирателей перейдут к кандидату, получившему второе место. Итоговые списки участников второго тура партии должны представить сегодня до 18:00.Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла назвал противоестественным и бесчестным союз левых и макронистов. Вице-президент партии Себастьян Шеню отметил, что голоса французов игнорируют, а левые помогают вернуть власть экс-премьеру Элизабет Борн, против пенсионной реформы которой они так активно протестовали.Первый тур внеочередных парламентских выборов прошел во Франции 30 июня. По официальным данным МВД, "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15 процента голосов, что даст ей около 270 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99 процента, коалиция Макрона оказалась третьей, набрав 20,04 процента. Второй тур выборов состоится 7 июля. Чтобы получить абсолютное большинство в парламенте, требуется минимум 289 мандатов. В "Национальном объединении" заявляли, что рассчитывают добрать недостающие голоса за счет союзников в партии республиканцев. Барделла тем не менее говорил, что станет премьер-министром только в том случае, если у его партии будет абсолютное большинство.
https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956747062.html
https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956643297.html
https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html
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4.7
96
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в мире, эммануэль макрон, элизабет борн, парламентские выборы во франции — 2024, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн, Парламентские выборы во Франции — 2024, Франция
СМИ: 185 кандидатов снялись с выборов во Франции

Monde: 185 кандидатов сняли свои кандидатуры на выборах в парламент Франции

© AFP 2024 / LUDOVIC MARINИзбирательница во время парламентских выборов в Ле-Туке. 30 июня 2024
Избирательница во время парламентских выборов в Ле-Туке. 30 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AFP 2024 / LUDOVIC MARIN
Избирательница во время парламентских выборов в Ле-Туке. 30 июня 2024
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ПАРИЖ, 2 июл — РИА Новости. Кандидаты в депутаты из президентской коалиции "Вместе за республику" и от блока левых "Новый народный фронт" снялись с выборов, чтобы помешать правой партии "Национальное объединение" получить большинство, пишет французская газета Monde.
"По подсчетам издания, 185 кандидатов снялись с выборов, 126 "треугольников" еще возможны", — говорится в статье.
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Как уточняет издание, от участия во втором туре отказался 121 кандидат от левых, 60 — от коалиции президента и еще несколько — от других партий.
"Треугольниками" газета называет случаи, когда во второй тур прошли представители трех основных блоков: правых, левых и макронистов. Таких избирательных округов насчитывается более 300. По задумке президента Эммануэля Макрона, кандидаты от его коалиции и от левых, оказавшиеся в своих округах на третьем месте, должны сняться с выборов, чтобы блокировать правых. Предполагается, что голоса их избирателей перейдут к кандидату, получившему второе место.
Итоговые списки участников второго тура партии должны представить сегодня до 18:00.
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Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла назвал противоестественным и бесчестным союз левых и макронистов. Вице-президент партии Себастьян Шеню отметил, что голоса французов игнорируют, а левые помогают вернуть власть экс-премьеру Элизабет Борн, против пенсионной реформы которой они так активно протестовали.
Первый тур внеочередных парламентских выборов прошел во Франции 30 июня. По официальным данным МВД, "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15 процента голосов, что даст ей около 270 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99 процента, коалиция Макрона оказалась третьей, набрав 20,04 процента. Второй тур выборов состоится 7 июля.
Чтобы получить абсолютное большинство в парламенте, требуется минимум 289 мандатов. В "Национальном объединении" заявляли, что рассчитывают добрать недостающие голоса за счет союзников в партии республиканцев. Барделла тем не менее говорил, что станет премьер-министром только в том случае, если у его партии будет абсолютное большинство.
Изображение сгенерировано ИИ
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В миреЭммануэль МакронЭлизабет БорнПарламентские выборы во Франции — 2024Франция
 
 
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