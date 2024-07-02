СМИ: 185 кандидатов снялись с выборов во Франции
Monde: 185 кандидатов сняли свои кандидатуры на выборах в парламент Франции
ПАРИЖ, 2 июл — РИА Новости. Кандидаты в депутаты из президентской коалиции "Вместе за республику" и от блока левых "Новый народный фронт" снялись с выборов, чтобы помешать правой партии "Национальное объединение" получить большинство, пишет французская газета Monde.
"По подсчетам издания, 185 кандидатов снялись с выборов, 126 "треугольников" еще возможны", — говорится в статье.
Как уточняет издание, от участия во втором туре отказался 121 кандидат от левых, 60 — от коалиции президента и еще несколько — от других партий.
"Треугольниками" газета называет случаи, когда во второй тур прошли представители трех основных блоков: правых, левых и макронистов. Таких избирательных округов насчитывается более 300. По задумке президента Эммануэля Макрона, кандидаты от его коалиции и от левых, оказавшиеся в своих округах на третьем месте, должны сняться с выборов, чтобы блокировать правых. Предполагается, что голоса их избирателей перейдут к кандидату, получившему второе место.
Итоговые списки участников второго тура партии должны представить сегодня до 18:00.
Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла назвал противоестественным и бесчестным союз левых и макронистов. Вице-президент партии Себастьян Шеню отметил, что голоса французов игнорируют, а левые помогают вернуть власть экс-премьеру Элизабет Борн, против пенсионной реформы которой они так активно протестовали.
Первый тур внеочередных парламентских выборов прошел во Франции 30 июня. По официальным данным МВД, "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15 процента голосов, что даст ей около 270 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99 процента, коалиция Макрона оказалась третьей, набрав 20,04 процента. Второй тур выборов состоится 7 июля.
Чтобы получить абсолютное большинство в парламенте, требуется минимум 289 мандатов. В "Национальном объединении" заявляли, что рассчитывают добрать недостающие голоса за счет союзников в партии республиканцев. Барделла тем не менее говорил, что станет премьер-министром только в том случае, если у его партии будет абсолютное большинство.
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