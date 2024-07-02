https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956804305.html

СМИ: 185 кандидатов снялись с выборов во Франции

СМИ: 185 кандидатов снялись с выборов во Франции - РИА Новости, 02.07.2024

СМИ: 185 кандидатов снялись с выборов во Франции

Кандидаты в депутаты из президентской коалиции "Вместе за республику" и от блока левых "Новый народный фронт" снялись с выборов, чтобы помешать правой партии... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:23

2024-07-02T10:23

2024-07-02T12:07

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парламентские выборы во франции — 2024

франция

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ПАРИЖ, 2 июл — РИА Новости. Кандидаты в депутаты из президентской коалиции "Вместе за республику" и от блока левых "Новый народный фронт" снялись с выборов, чтобы помешать правой партии "Национальное объединение" получить большинство, пишет французская газета Monde. "По подсчетам издания, 185 кандидатов снялись с выборов, 126 "треугольников" еще возможны", — говорится в статье.Как уточняет издание, от участия во втором туре отказался 121 кандидат от левых, 60 — от коалиции президента и еще несколько — от других партий. "Треугольниками" газета называет случаи, когда во второй тур прошли представители трех основных блоков: правых, левых и макронистов. Таких избирательных округов насчитывается более 300. По задумке президента Эммануэля Макрона, кандидаты от его коалиции и от левых, оказавшиеся в своих округах на третьем месте, должны сняться с выборов, чтобы блокировать правых. Предполагается, что голоса их избирателей перейдут к кандидату, получившему второе место. Итоговые списки участников второго тура партии должны представить сегодня до 18:00.Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла назвал противоестественным и бесчестным союз левых и макронистов. Вице-президент партии Себастьян Шеню отметил, что голоса французов игнорируют, а левые помогают вернуть власть экс-премьеру Элизабет Борн, против пенсионной реформы которой они так активно протестовали.Первый тур внеочередных парламентских выборов прошел во Франции 30 июня. По официальным данным МВД, "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15 процента голосов, что даст ей около 270 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99 процента, коалиция Макрона оказалась третьей, набрав 20,04 процента. Второй тур выборов состоится 7 июля. Чтобы получить абсолютное большинство в парламенте, требуется минимум 289 мандатов. В "Национальном объединении" заявляли, что рассчитывают добрать недостающие голоса за счет союзников в партии республиканцев. Барделла тем не менее говорил, что станет премьер-министром только в том случае, если у его партии будет абсолютное большинство.

https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956747062.html

https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956643297.html

https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html

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в мире, эммануэль макрон, элизабет борн, парламентские выборы во франции — 2024, франция