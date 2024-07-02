https://ria.ru/20240702/fpv-drony-1956838128.html
Беспилотники и FPV-дроны отправили из Приморья в зону спецоперации
Беспилотники и FPV-дроны отправили из Приморья в зону спецоперации - РИА Новости, 02.07.2024
Беспилотники и FPV-дроны отправили из Приморья в зону спецоперации
Беспилотники, FPV-дроны и другое оборудование отправили из Приморья в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:46
2024-07-02T12:46
2024-07-02T12:46
надежные люди
олег кожемяко
сво
fpv-дрон
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Беспилотники, FPV-дроны и другое оборудование отправили из Приморья в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко. "Крупную партию спецсредств передали нашим ребятам на передовую. Среди них беспилотники, различные приборы для радиоэлектронной борьбы, FPV-дроны, транспортные системы", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале. Он добавил, что через несколько часов все оборудование доставят бойцам.
https://ria.ru/20240702/mashina-1956828187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кожемяко, сво, fpv-дрон
Надежные люди, Олег Кожемяко, СВО, FPV-дрон