Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники и FPV-дроны отправили из Приморья в зону спецоперации - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
12:46 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/fpv-drony-1956838128.html
Беспилотники и FPV-дроны отправили из Приморья в зону спецоперации
Беспилотники и FPV-дроны отправили из Приморья в зону спецоперации - РИА Новости, 02.07.2024
Беспилотники и FPV-дроны отправили из Приморья в зону спецоперации
Беспилотники, FPV-дроны и другое оборудование отправили из Приморья в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:46
2024-07-02T12:46
надежные люди
олег кожемяко
сво
fpv-дрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956838486_0:10:2526:1431_1920x0_80_0_0_b43d1bfffb517495bb10b7cebb9ebe19.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Беспилотники, FPV-дроны и другое оборудование отправили из Приморья в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко. "Крупную партию спецсредств передали нашим ребятам на передовую. Среди них беспилотники, различные приборы для радиоэлектронной борьбы, FPV-дроны, транспортные системы", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале. Он добавил, что через несколько часов все оборудование доставят бойцам.
https://ria.ru/20240702/mashina-1956828187.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956838486_200:0:2120:1440_1920x0_80_0_0_c196b7ccfa575d42d3df66d89d36a29e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег кожемяко, сво, fpv-дрон
Надежные люди, Олег Кожемяко, СВО, FPV-дрон

Беспилотники и FPV-дроны отправили из Приморья в зону спецоперации

© Кожемяко | официально/TelegramСкриншот из видео передачи из Приморья беспилотников и FPV-дронов в зону спецоперации
Скриншот из видео передачи из Приморья беспилотников и FPV-дронов в зону спецоперации
© Кожемяко | официально/Telegram
Скриншот из видео передачи из Приморья беспилотников и FPV-дронов в зону спецоперации
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Беспилотники, FPV-дроны и другое оборудование отправили из Приморья в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
"Крупную партию спецсредств передали нашим ребятам на передовую. Среди них беспилотники, различные приборы для радиоэлектронной борьбы, FPV-дроны, транспортные системы", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале.
Жители Новгородской области передали УАЗ Патриот в зону СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Жители Новгородской области передали УАЗ "Патриот" в зону СВО
12:00
Он добавил, что через несколько часов все оборудование доставят бойцам.
 
Надежные людиОлег КожемякоСВОFPV-дрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала