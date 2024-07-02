https://ria.ru/20240702/fpv-drony-1956838128.html

Беспилотники и FPV-дроны отправили из Приморья в зону спецоперации

Беспилотники и FPV-дроны отправили из Приморья в зону спецоперации - РИА Новости, 02.07.2024

Беспилотники и FPV-дроны отправили из Приморья в зону спецоперации

Беспилотники, FPV-дроны и другое оборудование отправили из Приморья в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:46

2024-07-02T12:46

2024-07-02T12:46

надежные люди

олег кожемяко

сво

fpv-дрон

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ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Беспилотники, FPV-дроны и другое оборудование отправили из Приморья в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко. "Крупную партию спецсредств передали нашим ребятам на передовую. Среди них беспилотники, различные приборы для радиоэлектронной борьбы, FPV-дроны, транспортные системы", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале. Он добавил, что через несколько часов все оборудование доставят бойцам.

https://ria.ru/20240702/mashina-1956828187.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег кожемяко, сво, fpv-дрон