https://ria.ru/20240702/fotokory-1956869780.html

Фотокоры РИА Новости — лауреаты премии World Sports Photography Awards

Фотокоры РИА Новости — лауреаты премии World Sports Photography Awards - РИА Новости, 02.07.2024

Фотокоры РИА Новости — лауреаты премии World Sports Photography Awards

Специальные фотокорреспонденты РИА Новости Алексей Филиппов и Владимир Астапкович стали лауреатами самой престижной в мире премии в области спортивной... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:40

2024-07-02T14:40

2024-07-02T15:01

спорт

москва

алексей филиппов

владимир астапкович

фото - sport stories

фотография

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Специальные фотокорреспонденты РИА Новости Алексей Филиппов и Владимир Астапкович стали лауреатами самой престижной в мире премии в области спортивной фотографии – World Sports Photography Awards. В этом году в конкурсе приняли участие около 1400 фотографов из 83 стран мира.Жюри высоко оценило работы Алексея Филиппова "Силуэты" и "В погоне за солнцем". Его фотографии получили особые отметки жюри в номинации "Зимние виды спорта" (Winter Sports).Работа фотожурналиста Владимира Астапковича получила особую отметку жюри в категории "Плавание и дайвинг" (Swimming & Diving). На ней запечатлен дайвер из Испании Карлос Химено на соревнованиях по прыжкам в воду на фестивале водных видов спорта "Открытая вода" на Гребном канале в Москве.Премия World Sports Photography Awards – крупнейшая в области мировой спортивной фотографии. Ею отмечаются как профессионалы, так и любители. В состав жюри конкурса входят ведущие представители международной спортивной журналистики и менеджмента, победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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