Фотокоры РИА Новости — лауреаты премии World Sports Photography Awards
Фотокоры РИА Новости стали лауреатами премии World Sports Photography Awards
© РИА Новости / Владимир АстапковичКарлос Химено в соревнованиях по прыжкам в воду на фестивале водных видов спорта "Открытая вода" на Гребном канале в Москве
Карлос Химено в соревнованиях по прыжкам в воду на фестивале водных видов спорта "Открытая вода" на Гребном канале в Москве
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Специальные фотокорреспонденты РИА Новости Алексей Филиппов и Владимир Астапкович стали лауреатами самой престижной в мире премии в области спортивной фотографии – World Sports Photography Awards. В этом году в конкурсе приняли участие около 1400 фотографов из 83 стран мира.
© РИА Новости / Алексей ФилипповСлева: Кирилл Стрельцов (Россия) и Алексей Вагин (Россия) на финише гонки масс-старта на 15 км среди мужчин на этапе PARI Кубка Содружества по биатлону в Тюмени
Слева: Кирилл Стрельцов (Россия) и Алексей Вагин (Россия) на финише гонки масс-старта на 15 км среди мужчин на этапе PARI Кубка Содружества по биатлону в Тюмени
Жюри высоко оценило работы Алексея Филиппова "Силуэты" и "В погоне за солнцем". Его фотографии получили особые отметки жюри в номинации "Зимние виды спорта" (Winter Sports).
© РИА Новости / Алексей ФилипповЕвгений Гараничев (Тюменская область) на дистанции спринтерской гонки 10 км среди мужчин финального этапа PARI Кубка России по биатлону в Чайковском
Евгений Гараничев (Тюменская область) на дистанции спринтерской гонки 10 км среди мужчин финального этапа PARI Кубка России по биатлону в Чайковском
Премия World Sports Photography Awards – крупнейшая в области мировой спортивной фотографии. Ею отмечаются как профессионалы, так и любители. В состав жюри конкурса входят ведущие представители международной спортивной журналистики и менеджмента, победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира.
Фотокор РИА Новости стал лауреатом премии World Sports Photography Awards
3 августа 2023, 13:33