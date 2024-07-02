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Фотокоры РИА Новости — лауреаты премии World Sports Photography Awards - РИА Новости, 02.07.2024
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14:40 02.07.2024 (обновлено: 15:01 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/fotokory-1956869780.html
Фотокоры РИА Новости — лауреаты премии World Sports Photography Awards
Фотокоры РИА Новости — лауреаты премии World Sports Photography Awards - РИА Новости, 02.07.2024
Фотокоры РИА Новости — лауреаты премии World Sports Photography Awards
Специальные фотокорреспонденты РИА Новости Алексей Филиппов и Владимир Астапкович стали лауреатами самой престижной в мире премии в области спортивной... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:40
2024-07-02T15:01
спорт
москва
алексей филиппов
владимир астапкович
фото - sport stories
фотография
новости агентства
риа новости
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Специальные фотокорреспонденты РИА Новости Алексей Филиппов и Владимир Астапкович стали лауреатами самой престижной в мире премии в области спортивной фотографии – World Sports Photography Awards. В этом году в конкурсе приняли участие около 1400 фотографов из 83 стран мира.Жюри высоко оценило работы Алексея Филиппова "Силуэты" и "В погоне за солнцем". Его фотографии получили особые отметки жюри в номинации "Зимние виды спорта" (Winter Sports).Работа фотожурналиста Владимира Астапковича получила особую отметку жюри в категории "Плавание и дайвинг" (Swimming &amp; Diving). На ней запечатлен дайвер из Испании Карлос Химено на соревнованиях по прыжкам в воду на фестивале водных видов спорта "Открытая вода" на Гребном канале в Москве.Премия World Sports Photography Awards – крупнейшая в области мировой спортивной фотографии. Ею отмечаются как профессионалы, так и любители. В состав жюри конкурса входят ведущие представители международной спортивной журналистики и менеджмента, победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира.
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Алёна Пава
Алёна Пава
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спорт, москва, алексей филиппов, владимир астапкович, фото - sport stories, фотография, новости агентства, риа новости, миа "россия сегодня"
Спорт, Москва, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Фото - Sport Stories, Фотография, Новости агентства, РИА Новости, МИА "Россия сегодня"
Фотокоры РИА Новости — лауреаты премии World Sports Photography Awards

Фотокоры РИА Новости стали лауреатами премии World Sports Photography Awards

© РИА Новости / Владимир АстапковичКарлос Химено в соревнованиях по прыжкам в воду на фестивале водных видов спорта "Открытая вода" на Гребном канале в Москве
Карлос Химено в соревнованиях по прыжкам в воду на фестивале водных видов спорта Открытая вода на Гребном канале в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Карлос Химено в соревнованиях по прыжкам в воду на фестивале водных видов спорта "Открытая вода" на Гребном канале в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Специальные фотокорреспонденты РИА Новости Алексей Филиппов и Владимир Астапкович стали лауреатами самой престижной в мире премии в области спортивной фотографии – World Sports Photography Awards. В этом году в конкурсе приняли участие около 1400 фотографов из 83 стран мира.
© РИА Новости / Алексей ФилипповСлева: Кирилл Стрельцов (Россия) и Алексей Вагин (Россия) на финише гонки масс-старта на 15 км среди мужчин на этапе PARI Кубка Содружества по биатлону в Тюмени
Слева: Кирилл Стрельцов (Россия) и Алексей Вагин (Россия) на финише гонки масс-старта на 15 км среди мужчин на этапе PARI Кубка Содружества по биатлону в Тюмени - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Слева: Кирилл Стрельцов (Россия) и Алексей Вагин (Россия) на финише гонки масс-старта на 15 км среди мужчин на этапе PARI Кубка Содружества по биатлону в Тюмени
Жюри высоко оценило работы Алексея Филиппова "Силуэты" и "В погоне за солнцем". Его фотографии получили особые отметки жюри в номинации "Зимние виды спорта" (Winter Sports).
© РИА Новости / Алексей ФилипповЕвгений Гараничев (Тюменская область) на дистанции спринтерской гонки 10 км среди мужчин финального этапа PARI Кубка России по биатлону в Чайковском
Евгений Гараничев (Тюменская область) на дистанции спринтерской гонки 10 км среди мужчин финального этапа PARI Кубка России по биатлону в Чайковском - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Евгений Гараничев (Тюменская область) на дистанции спринтерской гонки 10 км среди мужчин финального этапа PARI Кубка России по биатлону в Чайковском
Работа фотожурналиста Владимира Астапковича получила особую отметку жюри в категории "Плавание и дайвинг" (Swimming & Diving). На ней запечатлен дайвер из Испании Карлос Химено на соревнованиях по прыжкам в воду на фестивале водных видов спорта "Открытая вода" на Гребном канале в Москве.
Премия World Sports Photography Awards – крупнейшая в области мировой спортивной фотографии. Ею отмечаются как профессионалы, так и любители. В состав жюри конкурса входят ведущие представители международной спортивной журналистики и менеджмента, победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира.
Искандер Ахметов и Марсель Нагимов в полуфинальном поединке соревнований по фехтованию на рапирах среди мужчин в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта в ЦГ имени Винер-Усмановой в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Фотокор РИА Новости стал лауреатом премии World Sports Photography Awards
3 августа 2023, 13:33
 
СпортМоскваАлексей ФилипповВладимир АстапковичФото - Sport StoriesФотографияНовости агентстваРИА НовостиМИА "Россия сегодня"
 
 
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