https://ria.ru/20240702/forum-1956834548.html

Всероссийский антидопинговый форум пройдет в Тамбовской области

Всероссийский антидопинговый форум пройдет в Тамбовской области - РИА Новости, 02.07.2024

Всероссийский антидопинговый форум пройдет в Тамбовской области

Всероссийский антидопинговый форум пройдет в Тамбовской области 10-11 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:23

2024-07-02T12:23

2024-07-02T12:23

тамбовская область

тамбов

максим егоров

русада

спорт

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Всероссийский антидопинговый форум пройдет в Тамбовской области 10-11 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства. Участие в мероприятии примут представители РУСАДА, министерства здравоохранения РФ, министерства спорта РФ, представители порядка 80 субъектов страны. Мероприятие пройдет на базе спортивно-тренировочного центра "Тамбов" и городской клинической больницы имени Архиепископа Луки. Договоренность проведения такого масштабного форума в Тамбове была достигнута в феврале этого года на встрече главы региона Максима Егорова с генеральным директором Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероникой Логиновой, говорится в сообщении. "Одна из важных задач предстоящего форума — наладить взаимодействие между РУСАДА и региональными министерствами здравоохранения для обмена информацией и совместных действий в сфере профилактики антидопинговых нарушений. Считаю, что форум объединит усилия всех заинтересованных сторон на региональном, общероссийском и международном уровнях для защиты ценностей чистого спорта", — отметил глава Тамбовской области Максим Егоров, его слова приводит пресс-служба. В рамках Всероссийского антидопингового форума состоятся пленарные сессии, семинары, панельные дискуссии и заседания рабочих групп. В программе круглые столы на тему межведомственного взаимодействия РУСАДА и правоохранительных органов в борьбе с допингом в спорте, взаимодействие федеральных и региональных министерств здравоохранения и спорта в реализации антидопинговых программ, интеграция антидопингового обеспечения в образовательные программы по физической культуре и спорту и другие. Также запланирован научно-методический семинар для ответственных за антидопинг, представителей спорт школ и диспансеров в Тамбовской области. Он пройдет 8-9 июля. "За эти дни эксперты в области борьбы с допингом, представители спортивной отрасли и специалисты в сфере здравоохранения обсудят проблемные вопросы на площадках форума, обменяются опытом, выработают какие-либо решения. Такое мероприятие у нас проводится впервые и надеюсь, что оно будет интересно и полезно всем участникам", - сказал министр спорта Тамбовской области Павел Грицков. В регионе в данном направлении ведется активная работа. Для воспитанников спортивных школ проводятся регулярно профилактические теоретические и практические занятия. Образовательных антидопинговых мероприятий в 2023 году в области проведено 104 и 102 антидопинговых семинара, за первое полугодие 2024 года по 50 аналогичных мероприятий. Более 5 тысяч представителей тренерского состава и спортсменов Тамбовской области прошли антидопинговое обучение.

https://ria.ru/20240702/reyting-1956807439.html

https://ria.ru/20240621/eksport-1954523150.html

https://ria.ru/20240613/investitsii-1952710384.html

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбов, максим егоров, русада, спорт