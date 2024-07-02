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Финляндия за год дала убежище 24 беженцам, прибывшим со стороны России - РИА Новости, 02.07.2024
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19:59 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/finlyandiya-1956957250.html
Финляндия за год дала убежище 24 беженцам, прибывшим со стороны России
Финляндия за год дала убежище 24 беженцам, прибывшим со стороны России - РИА Новости, 02.07.2024
Финляндия за год дала убежище 24 беженцам, прибывшим со стороны России
Миграционная служба Финляндии приняла 24 положительных решения о предоставлении убежища беженцам, прибывшим со стороны российской границы с августа 2023 года,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:59
2024-07-02T19:59
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Миграционная служба Финляндии приняла 24 положительных решения о предоставлении убежища беженцам, прибывшим со стороны российской границы с августа 2023 года, сообщает во вторник агентство STT. "Согласно данным, предоставленным STT Миграционной службой Финляндии, из числа просителей убежища, прибывших в Финляндию через восточную границу (граница с Россией — ред.), 24 получили положительное решение о предоставлении убежища", — говорится в материале. Миграционная служба рассмотрела порядка 500 заявлений, уточняется в сообщении. В общей сложности 1313 заявлений о предоставлении убежища было подано с августа 2023 года по май 2024 года, сообщал ранее общественный вещатель Yle. К началу июля наибольшее количество положительных решений о предоставлении убежища было выдано гражданами Сирии и Сомали, говорится в сообщении. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндияначала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240701/finlyandiya-1956660050.html
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в мире, россия, финляндия, сирия, дмитрий песков, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Сирия, Дмитрий Песков, Мария Захарова
Финляндия за год дала убежище 24 беженцам, прибывшим со стороны России

STT: Финляндия с августа 2023 дала убежище 24 беженцам, прибывшим со стороны РФ

© Fotolia / nikonfreakРоссийско-финская граница
Российско-финская граница - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Fotolia / nikonfreak
Российско-финская граница. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Миграционная служба Финляндии приняла 24 положительных решения о предоставлении убежища беженцам, прибывшим со стороны российской границы с августа 2023 года, сообщает во вторник агентство STT.
"Согласно данным, предоставленным STT Миграционной службой Финляндии, из числа просителей убежища, прибывших в Финляндию через восточную границу (граница с Россией — ред.), 24 получили положительное решение о предоставлении убежища", — говорится в материале.
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Миграционная служба рассмотрела порядка 500 заявлений, уточняется в сообщении.
В общей сложности 1313 заявлений о предоставлении убежища было подано с августа 2023 года по май 2024 года, сообщал ранее общественный вещатель Yle.
К началу июля наибольшее количество положительных решений о предоставлении убежища было выдано гражданами Сирии и Сомали, говорится в сообщении.
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Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндияначала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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