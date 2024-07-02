https://ria.ru/20240702/filmy-1956845849.html

Десять фильмов будут бороться за главный приз Шукшинского кинофестиваля

Десять фильмов будут бороться за главный приз Шукшинского кинофестиваля - РИА Новости, 02.07.2024

Десять фильмов будут бороться за главный приз Шукшинского кинофестиваля

Десять фильмов будут бороться за главный приз Шукшинского кинофестиваля, который состоится в Алтайском крае во второй половине июля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:10

2024-07-02T13:10

2024-07-02T13:10

алтайский край

барнаул

алтайский край

россия

владимир грамматиков

андрей кончаловский

ирина алферова

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БАРНАУЛ, 2 июл – РИА Новости. Десять фильмов будут бороться за главный приз Шукшинского кинофестиваля, который состоится в Алтайском крае во второй половине июля, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Главное культурное событие года – всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" пройдет с 23 по 27 июля. Однако некоторые мероприятия… начнутся раньше. В частности, деловая программа Шукшинского кинофестиваля, которая в этом году будет посвящена искусственному интеллекту в кино, пройдет с 20 по 22 июля", - говорится в сообщении. Также гостей ожидает несколько специальных событий. 22 июля в кинотеатре "Мир" состоится премьерный показ киноальманаха "Куча" и встреча с авторской группой. Киноальманах, состоящий из 5 частей, снимался в Барнауле несколькими кинематографическими группами на основе реальной истории. "23 июля зрителей ждет еще одно специальное событие – показ фильма-открытия Шукшинского кинофестиваля. Фильм "Смотри на меня" режиссера Владимира Грамматикова по сценарию Андрея Кончаловского. Фильм выйдет на широкие экраны только осенью 2024 года. Но создатели фильма дали разрешение показать фильм на Шукшинском кинофестивале", - отмечают в правительстве. Торжественное открытие кинофестиваля состоится 23 июля в Алтайском краевом театре драмы имени Шукшина. В 18 часов по красной дорожке пройдут гости Шукшинских дней на Алтае. В их числе писатели, актеры, режиссеры, сценаристы. "Полный список гостей еще формируется. Но уже известно, что в числе почетных гостей - народная артистка России Ирина Алферова, заслуженная артистка РСФСР, кинорежиссер, актриса, сценарист Наталья Бондарчук и ее дочь, актриса Мария Бурляева. Ведущим торжественной церемонии открытия станет молодой артист Иван Шахназаров. В основную конкурсную программу полнометражного игрового кино Шукшинского кинофестиваля отобраны 10 фильмов", - говорится в сообщении. За главный приз кинофестиваля будут бороться фильмы: "Бешенство", "Длительные свидания", "Край надломленной луны", "Крецул", "Мятежники", "Последняя цена", "Суворовец 1944", "Тимир", "Хоккейные папы", "Командир". Показы будут организованы в Барнауле в сети "Киномир", "Премьера", и в Бийском кинотеатре "Воскресенье". Все фильмы можно будет посмотреть бесплатно, но с этого года на показы в кинотеатрах вводится электронная регистрация. Полная программа всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" и XXVI Шукшинского кинофестиваля будет опубликована в группе фестиваля в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240629/festival-1956335961.html

https://ria.ru/20230925/premii-1898528802.html

https://ria.ru/20240622/panno-1954690710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

барнаул, алтайский край, россия, владимир грамматиков , андрей кончаловский, ирина алферова