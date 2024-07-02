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Гастрономический фестиваль "Вар-Варенье" пройдет 6 июля в Подмосковье
Гастрономический фестиваль "Вар-Варенье" пройдет 6 июля в Подмосковье - РИА Новости, 02.07.2024
Гастрономический фестиваль "Вар-Варенье" пройдет 6 июля в Подмосковье
Гастрономический фестиваль "Вар-Варенье" пройдет 6 июля в парке культуры и отдыха "Дулевский" в Орехово-Зуевском городском округе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:40
2024-07-02T12:40
2024-07-02T12:40
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МОСКВА, 2 июл —РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Вар-Варенье" пройдет 6 июля в парке культуры и отдыха "Дулевский" в Орехово-Зуевском городском округе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Открытием фестиваля станет парад бабушек и дедушек "Ягода-малинка", а также концертная программа, в рамках которой гостям предложат продегустировать свыше 30 видов варенья: из роз, кабачков, тыкв, огурцов, еловых шишек. Также любой желающий сможет принять участие в приготовлении варенья и в конкурсе шляп, созданных специально для фестиваля. На празднике будет организован "вернисаж варенья", выставка изделий ручной работы, творческие и кулинарные мастер-классы. Для детей будет подготовлена развлекательная программа, где состоится чтение сказок и танцевальные занятия. Фестиваль "Вар-Варенье" проходит в Подмосковье с 2016 года. В начале 2024 года проект занял 1 место на Московском областном этапе Международной премии Russian Event Awards в номинации "Лучшее событие в области гастрономического туризма". Начало программы состоится в 12:00, прийти могут все желающие, вход свободный.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), орехово-зуево, орехово-зуевский район, туризм, новости - туризм, еда - туризм, гастрономия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский район, Туризм, Новости - Туризм, Еда - Туризм, гастрономия
МОСКВА, 2 июл —РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Вар-Варенье" пройдет 6 июля в парке культуры и отдыха "Дулевский" в Орехово-Зуевском городском округе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Открытием фестиваля станет парад бабушек и дедушек "Ягода-малинка", а также концертная программа, в рамках которой гостям предложат продегустировать свыше 30 видов варенья: из роз, кабачков, тыкв, огурцов, еловых шишек. Также любой желающий сможет принять участие в приготовлении варенья и в конкурсе шляп, созданных специально для фестиваля.
На празднике будет организован "вернисаж варенья", выставка изделий ручной работы, творческие и кулинарные мастер-классы. Для детей будет подготовлена развлекательная программа, где состоится чтение сказок и танцевальные занятия.
Фестиваль "Вар-Варенье" проходит в Подмосковье
с 2016 года. В начале 2024 года проект занял 1 место на Московском областном этапе Международной премии Russian Event Awards в номинации "Лучшее событие в области гастрономического туризма".
Начало программы состоится в 12:00, прийти могут все желающие, вход свободный.