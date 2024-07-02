https://ria.ru/20240702/f-16-1956855294.html

В Госдуме прокомментировали разрешение на передачу F-16 Киеву

В Госдуме прокомментировали разрешение на передачу F-16 Киеву - РИА Новости, 02.07.2024

В Госдуме прокомментировали разрешение на передачу F-16 Киеву

Передача Киеву F-16 спровоцирует новый виток конфликта за господство в воздухе, в котором американские истребители получат репутацию металлолома, заявил РИА... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:47

2024-07-02T13:47

2024-07-02T13:47

специальная военная операция на украине

украина

россия

михаил шеремет

нато

госдума рф

f-16

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Передача Киеву F-16 спровоцирует новый виток конфликта за господство в воздухе, в котором американские истребители получат репутацию металлолома, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. В опубликованном в понедельник письме уходящего министра обороны Кайсы Оллонгрен Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов говорится, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 и семи авиационных двигателей, первые F-16 скоро отправят на Украину. "Передача Киеву F-16 приведет к новому витку конфликта. Эскалация неминуема. Это спровоцирует противостояние за господство в воздухе, в котором американские истребители получат репутацию металлолома", - сказал Шеремет. По его словам, все это положит конец военным амбициям киевского режима нанести стратегическое поражение России. "Последний их козырь с американскими истребителями будет бит. F-16 не станут супероружием для режима Зеленского. Весь мир увидит, что американские истребителя горят не хуже американских и немецких танков", - сказал депутат и добавил, что ситуация с F-16 доказывает, что коллективный Запад не заинтересован в мире и поиске точек соприкосновения, а намерен и дальше бросать Украину в жернова войны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240624/vsu-1955102128.html

https://ria.ru/20240621/france-1954561095.html

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украина, россия, михаил шеремет, нато, госдума рф, f-16, вооруженные силы украины