В Госдуме прокомментировали разрешение на передачу F-16 Киеву
Депутат Шеремет: передача Украине F-16 спровоцирует новый виток конфликта
© AP Photo / Peter DejongПрезидент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен
© AP Photo / Peter Dejong
Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Передача Киеву F-16 спровоцирует новый виток конфликта за господство в воздухе, в котором американские истребители получат репутацию металлолома, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
В опубликованном в понедельник письме уходящего министра обороны Кайсы Оллонгрен Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов говорится, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 и семи авиационных двигателей, первые F-16 скоро отправят на Украину.
"Передача Киеву F-16 приведет к новому витку конфликта. Эскалация неминуема. Это спровоцирует противостояние за господство в воздухе, в котором американские истребители получат репутацию металлолома", - сказал Шеремет.
По его словам, все это положит конец военным амбициям киевского режима нанести стратегическое поражение России.
"Последний их козырь с американскими истребителями будет бит. F-16 не станут супероружием для режима Зеленского. Весь мир увидит, что американские истребителя горят не хуже американских и немецких танков", - сказал депутат и добавил, что ситуация с F-16 доказывает, что коллективный Запад не заинтересован в мире и поиске точек соприкосновения, а намерен и дальше бросать Украину в жернова войны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.