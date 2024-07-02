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В Госдуме прокомментировали разрешение на передачу F-16 Киеву - РИА Новости, 02.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:47 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/f-16-1956855294.html
В Госдуме прокомментировали разрешение на передачу F-16 Киеву
В Госдуме прокомментировали разрешение на передачу F-16 Киеву - РИА Новости, 02.07.2024
В Госдуме прокомментировали разрешение на передачу F-16 Киеву
Передача Киеву F-16 спровоцирует новый виток конфликта за господство в воздухе, в котором американские истребители получат репутацию металлолома, заявил РИА... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:47
2024-07-02T13:47
специальная военная операция на украине
украина
россия
михаил шеремет
нато
госдума рф
f-16
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Передача Киеву F-16 спровоцирует новый виток конфликта за господство в воздухе, в котором американские истребители получат репутацию металлолома, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. В опубликованном в понедельник письме уходящего министра обороны Кайсы Оллонгрен Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов говорится, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 и семи авиационных двигателей, первые F-16 скоро отправят на Украину. "Передача Киеву F-16 приведет к новому витку конфликта. Эскалация неминуема. Это спровоцирует противостояние за господство в воздухе, в котором американские истребители получат репутацию металлолома", - сказал Шеремет. По его словам, все это положит конец военным амбициям киевского режима нанести стратегическое поражение России. "Последний их козырь с американскими истребителями будет бит. F-16 не станут супероружием для режима Зеленского. Весь мир увидит, что американские истребителя горят не хуже американских и немецких танков", - сказал депутат и добавил, что ситуация с F-16 доказывает, что коллективный Запад не заинтересован в мире и поиске точек соприкосновения, а намерен и дальше бросать Украину в жернова войны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240624/vsu-1955102128.html
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украина, россия, михаил шеремет, нато, госдума рф, f-16, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Михаил Шеремет, НАТО, Госдума РФ, F-16, Вооруженные силы Украины
В Госдуме прокомментировали разрешение на передачу F-16 Киеву

Депутат Шеремет: передача Украине F-16 спровоцирует новый виток конфликта

© AP Photo / Peter DejongПрезидент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен
Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Передача Киеву F-16 спровоцирует новый виток конфликта за господство в воздухе, в котором американские истребители получат репутацию металлолома, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
В опубликованном в понедельник письме уходящего министра обороны Кайсы Оллонгрен Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов говорится, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 и семи авиационных двигателей, первые F-16 скоро отправят на Украину.
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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"Передача Киеву F-16 приведет к новому витку конфликта. Эскалация неминуема. Это спровоцирует противостояние за господство в воздухе, в котором американские истребители получат репутацию металлолома", - сказал Шеремет.
По его словам, все это положит конец военным амбициям киевского режима нанести стратегическое поражение России.
"Последний их козырь с американскими истребителями будет бит. F-16 не станут супероружием для режима Зеленского. Весь мир увидит, что американские истребителя горят не хуже американских и немецких танков", - сказал депутат и добавил, что ситуация с F-16 доказывает, что коллективный Запад не заинтересован в мире и поиске точек соприкосновения, а намерен и дальше бросать Украину в жернова войны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМихаил ШереметНАТОГосдума РФF-16Вооруженные силы Украины
 
 
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