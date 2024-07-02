https://ria.ru/20240702/elektrichki-1956775968.html

РЖД планируют сделать на сайте и в приложении продажу билетов на электрички

РЖД планируют сделать на сайте и в приложении продажу билетов на электрички - РИА Новости, 02.07.2024

РЖД планируют сделать на сайте и в приложении продажу билетов на электрички

РЖД в 2025 году планируют запустить на своем сайте и в веб-приложении продажу билетов на пригородные поезда, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T06:00

2024-07-02T06:00

2024-07-02T06:00

москва

химки

туапсе

ржд

центральная пригородная пассажирская компания

apple

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. РЖД в 2025 году планируют запустить на своем сайте и в веб-приложении продажу билетов на пригородные поезда, сообщили РИА Новости в компании. "Старт продаж билетов на пригородные поезда на сайте и в веб-приложении планируется в 2025 году", - сообщили в РЖД. Продажи билетов на электрички на сайте РЖД и в веб-приложении сейчас нет. Владельцы мобильных устройств на платформе iOS, в частности iPhone, из-за удаления приложения компании из App Store столкнулись недавно со сложностями при покупке билетов на электричку, выяснили РИА Новости. Например, нет возможности купить билет из Москвы до Химок. Удается лишь выбрать маршрут, нажать кнопку оплаты, а далее появляется сообщение, что купить билет невозможно. "Оформление билета по этому маршруту невозможно в данной версии приложения. На устройствах Apple обновление приложения в настоящее время недоступно. Для оформления билета перевозчика ЦППК вы можете воспользоваться мобильным приложением "Расписание и билеты ЦППК", для оформления билета перевозчика МТППК - мобильными приложениями агентской сети ("Туту", "Яндекс")", - говорится в сообщении. При этом билет на электричку от Туапсе до аэропорта Сочи купить по-прежнему можно в старом приложении РЖД на iPhone. Приложение компании на платформе Android продолжает оставаться доступным для скачивания. Там компания постоянно делает обновления. Билеты на электричку можно там оформить. РИА Новости обратилось за комментариями в РЖД. "В мае 2024 на полигонах ЦППК и МТППК в связи с запуском использования виртуальной транспортной карты "Тройка" был доработан формат QR-кода, использующегося для активации мобильных билетов на турникетах и валидаторах. Для того, чтобы поддержать данные изменения, мобильное приложение "РЖД Пассажирам" было доработано, версия для платформы Android была опубликована 21 мая 2024 года", - рассказали в РЖД. "В связи с невозможностью публикации новой версии приложения для платформы iOS, было размещено уведомление о том, что билеты можно приобрести в приложении перевозчика или в агентской сети", - добавили в компании.

https://ria.ru/20240529/rzhd-1949095206.html

https://ria.ru/20231201/rzhd-1913229882.html

https://ria.ru/20231229/rzhd-1918875139.html

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химки

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москва, химки, туапсе, ржд, центральная пригородная пассажирская компания, apple