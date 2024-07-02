https://ria.ru/20240702/ekspert-1956777580.html

Эксперт прогнозирует осторожный характер внешней политики партии Ле Пен

Эксперт прогнозирует осторожный характер внешней политики партии Ле Пен - РИА Новости, 02.07.2024

Эксперт прогнозирует осторожный характер внешней политики партии Ле Пен

Правая партия "Национальное объединение", которая может получить большинство мест в парламенте Франции, будет осторожна во внешней политике, чтобы Марин Ле Пен... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T06:44

2024-07-02T06:44

2024-07-02T07:59

в мире

франция

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марин ле пен

эммануэль макрон

парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Правая партия "Национальное объединение", которая может получить большинство мест в парламенте Франции, будет осторожна во внешней политике, чтобы Марин Ле Пен смогла победить на президентских выборах 2027 года, заявил РИА Новости эксперт Центра политических исследований Франции (Sciences Po) Ален Поликар. "До 2027 года проводимая "Национальным объединением" политика не будет очень смелой, если они будут в большинстве. Они должны подготовить все к тому, чтобы Ле Пен стала президентом. Они не откажутся от взятых Францией международных обязательств и будут очень осторожны во внешней политике, чтобы не скомпрометировать победу Марин Ле Пен на президентских выборах 2027 года", - отметил эксперт. При этом, по его мнению, "Национальное объединение" может сфокусироваться на внутренней политике - вплоть до изменения конституции. "Путем референдума они могут изменить конституцию, например, отменить право на гражданство по рождению, чтобы ограничить иммиграцию. В Нацсобрание уже был внесен законопроект об изменении конституции: 17 статей предлагается изменить, а еще семь - внести", - напомнил Поликар. По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля. Лидер "Нацобъединения" Жордан Барделла не раз заявлял, что не будет пересматривать международные обязательства Франции, в том числе в плане поддержки Украины. Он выступил за продолжение поставок вооружений Киеву, отметив, однако, что он против поставок дальнобойных вооружений и отправки войск на Украину.

https://ria.ru/20240617/ifop-1953434689.html

https://ria.ru/20240618/politico-1953647184.html

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в мире, франция, украина, киев, марин ле пен, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024