https://ria.ru/20240702/efimov-1956760952.html

Ефимов: в ТиНАО построят восемь поликлинник до конца 2026 года

Ефимов: в ТиНАО построят восемь поликлинник до конца 2026 года - РИА Новости, 02.07.2024

Ефимов: в ТиНАО построят восемь поликлинник до конца 2026 года

На территории ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию восемь новых поликлиник к 2026 году, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:06

2024-07-02T10:06

2024-07-02T10:06

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 2 июля - РИА Новости. На территории ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию восемь новых поликлиник к 2026 году, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.По его словам, четыре объекта здравоохранения возведут благодаря Адресной инвестиционной программе Москвы, при этом еще четыре построят инвесторы."За счет городского бюджета в этом году достроят детско-взрослую поликлинику в районе Филимонковский с проектной мощностью 320 посещений в смену и максимальной на 620 посещений в смену. Она готова уже более чем на 90%", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Заммэра добавил, что в 2025 году в Коммунарке введут в эксплуатацию поликлинику в жилом комплексе "Бунинские луга", которую затем передадут на баланс столицы. Он уточнил, что учреждение предусматривает 475 посещений в смену.Кроме того, девелопер планирует передать столице детско-взрослую поликлинику на территории ЖК "Испанские кварталы" в Коммунарке, которая будет рассчитана на 520 посещений в смену, отмечается в пресс-релизе. Ее строительство завершат в 2026 году.Благодаря возведению новых объектов здравоохранения в ТиНАО качество оказания медпомощи в округах достигло общего столичного уровня, отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин."Наши инспекторы при участии коллег из подведомственного Центра экспертиз провели уже восемь выездных проверок трех поликлиник, возводимых в ТиНАО", –обратил внимание председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Он пояснил, что в рамках проверки оценивался ход работ, организация производства на стройплощадках, качество конструкций, материалов и их соответствие проектной документации.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что за 12 лет в ТиНАО возвели 197 соцобъектов.

https://ria.ru/20240701/efimov-1956630687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы