Ефимов: в ТиНАО построят восемь поликлинник до конца 2026 года
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 2 июля - РИА Новости. На территории ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию восемь новых поликлиник к 2026 году, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, четыре объекта здравоохранения возведут благодаря Адресной инвестиционной программе Москвы, при этом еще четыре построят инвесторы.
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"За счет городского бюджета в этом году достроят детско-взрослую поликлинику в районе Филимонковский с проектной мощностью 320 посещений в смену и максимальной на 620 посещений в смену. Она готова уже более чем на 90%", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заммэра добавил, что в 2025 году в Коммунарке введут в эксплуатацию поликлинику в жилом комплексе "Бунинские луга", которую затем передадут на баланс столицы. Он уточнил, что учреждение предусматривает 475 посещений в смену.
Кроме того, девелопер планирует передать столице детско-взрослую поликлинику на территории ЖК "Испанские кварталы" в Коммунарке, которая будет рассчитана на 520 посещений в смену, отмечается в пресс-релизе. Ее строительство завершат в 2026 году.
Благодаря возведению новых объектов здравоохранения в ТиНАО качество оказания медпомощи в округах достигло общего столичного уровня, отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
"Наши инспекторы при участии коллег из подведомственного Центра экспертиз провели уже восемь выездных проверок трех поликлиник, возводимых в ТиНАО", –обратил внимание председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Он пояснил, что в рамках проверки оценивался ход работ, организация производства на стройплощадках, качество конструкций, материалов и их соответствие проектной документации.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что за 12 лет в ТиНАО возвели 197 соцобъектов.