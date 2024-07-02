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Ефимов: на западе Москвы появятся музеи, технопарки и спортплощадки по КРТ
Ефимов: на западе Москвы появятся музеи, технопарки и спортплощадки по КРТ - РИА Новости, 02.07.2024
Ефимов: на западе Москвы появятся музеи, технопарки и спортплощадки по КРТ
В московском районе Очаково-Матвеевское построят деловой квартал в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T09:06
2024-07-02T09:06
2024-07-02T09:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952078020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_baf1d7722c4a698f834ccb3fb3d13344.jpg
МОСКВА, 2 июля - РИА Новости. В московском районе Очаково-Матвеевское построят деловой квартал в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.По его словам, редевелопменту подлежит участок площадью 3,28 гектара, расположенный по адресу: Очаковское шоссе, владения 10, 12."Инвестиции в проект превысят 42 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его реализации составит более 1,8 миллиарда рублей. В результате в районе Очаково-Матвеевское появится свыше 4,4 тысячи рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В пресс-релизе уточняется, что участок расположен между проспектом Генерала Дорохова и Очаковским шоссе. На данный момент территорию занимают склады, автосервисы, шиномонтаж и другие устаревшие объекты.На площадке появится порядка 186 тысяч квадратных метров деловой недвижимости, отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. "Здесь возведут здания для размещения музеев и выставочных залов, технопарки, а также фитнес-центры и площадки для занятия спортом на открытом воздухе, офисы, отделения банков, магазины, кафе и рестораны. В рамках застройки предусмотрены помещения для двух судебных участков. Территорию благоустроят и проложат дороги", – добавил он.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240701/efimov-1956630687.html
https://ria.ru/20240701/efimov-1956473951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 2 июля - РИА Новости. В московском районе Очаково-Матвеевское построят деловой квартал в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, редевелопменту подлежит участок площадью 3,28 гектара, расположенный по адресу: Очаковское шоссе, владения 10, 12.
"Инвестиции в проект превысят 42 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его реализации составит более 1,8 миллиарда рублей. В результате в районе Очаково-Матвеевское появится свыше 4,4 тысячи рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В пресс-релизе уточняется, что участок расположен между проспектом Генерала Дорохова и Очаковским шоссе. На данный момент территорию занимают склады, автосервисы, шиномонтаж и другие устаревшие объекты.
На площадке появится порядка 186 тысяч квадратных метров деловой недвижимости, отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман
. "Здесь возведут здания для размещения музеев и выставочных залов, технопарки, а также фитнес-центры и площадки для занятия спортом на открытом воздухе, офисы, отделения банков, магазины, кафе и рестораны. В рамках застройки предусмотрены помещения для двух судебных участков. Территорию благоустроят и проложат дороги", – добавил он.
В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.