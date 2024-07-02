https://ria.ru/20240702/efimov-1956759785.html

Ефимов: на западе Москвы появятся музеи, технопарки и спортплощадки по КРТ

Ефимов: на западе Москвы появятся музеи, технопарки и спортплощадки по КРТ - РИА Новости, 02.07.2024

Ефимов: на западе Москвы появятся музеи, технопарки и спортплощадки по КРТ

В московском районе Очаково-Матвеевское построят деловой квартал в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T09:06

2024-07-02T09:06

2024-07-02T09:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 2 июля - РИА Новости. В московском районе Очаково-Матвеевское построят деловой квартал в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.По его словам, редевелопменту подлежит участок площадью 3,28 гектара, расположенный по адресу: Очаковское шоссе, владения 10, 12."Инвестиции в проект превысят 42 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его реализации составит более 1,8 миллиарда рублей. В результате в районе Очаково-Матвеевское появится свыше 4,4 тысячи рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В пресс-релизе уточняется, что участок расположен между проспектом Генерала Дорохова и Очаковским шоссе. На данный момент территорию занимают склады, автосервисы, шиномонтаж и другие устаревшие объекты.На площадке появится порядка 186 тысяч квадратных метров деловой недвижимости, отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. "Здесь возведут здания для размещения музеев и выставочных залов, технопарки, а также фитнес-центры и площадки для занятия спортом на открытом воздухе, офисы, отделения банков, магазины, кафе и рестораны. В рамках застройки предусмотрены помещения для двух судебных участков. Территорию благоустроят и проложат дороги", – добавил он.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240701/efimov-1956630687.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы