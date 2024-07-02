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Ефимов: на западе Москвы появятся музеи, технопарки и спортплощадки по КРТ - РИА Новости, 02.07.2024
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09:06 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/efimov-1956759785.html
Ефимов: на западе Москвы появятся музеи, технопарки и спортплощадки по КРТ
Ефимов: на западе Москвы появятся музеи, технопарки и спортплощадки по КРТ - РИА Новости, 02.07.2024
Ефимов: на западе Москвы появятся музеи, технопарки и спортплощадки по КРТ
В московском районе Очаково-Матвеевское построят деловой квартал в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T09:06
2024-07-02T09:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 2 июля - РИА Новости. В московском районе Очаково-Матвеевское построят деловой квартал в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.По его словам, редевелопменту подлежит участок площадью 3,28 гектара, расположенный по адресу: Очаковское шоссе, владения 10, 12."Инвестиции в проект превысят 42 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его реализации составит более 1,8 миллиарда рублей. В результате в районе Очаково-Матвеевское появится свыше 4,4 тысячи рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В пресс-релизе уточняется, что участок расположен между проспектом Генерала Дорохова и Очаковским шоссе. На данный момент территорию занимают склады, автосервисы, шиномонтаж и другие устаревшие объекты.На площадке появится порядка 186 тысяч квадратных метров деловой недвижимости, отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. "Здесь возведут здания для размещения музеев и выставочных залов, технопарки, а также фитнес-центры и площадки для занятия спортом на открытом воздухе, офисы, отделения банков, магазины, кафе и рестораны. В рамках застройки предусмотрены помещения для двух судебных участков. Территорию благоустроят и проложат дороги", – добавил он.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240701/efimov-1956630687.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: на западе Москвы появятся музеи, технопарки и спортплощадки по КРТ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июля - РИА Новости. В московском районе Очаково-Матвеевское построят деловой квартал в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, редевелопменту подлежит участок площадью 3,28 гектара, расположенный по адресу: Очаковское шоссе, владения 10, 12.
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"Инвестиции в проект превысят 42 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его реализации составит более 1,8 миллиарда рублей. В результате в районе Очаково-Матвеевское появится свыше 4,4 тысячи рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В пресс-релизе уточняется, что участок расположен между проспектом Генерала Дорохова и Очаковским шоссе. На данный момент территорию занимают склады, автосервисы, шиномонтаж и другие устаревшие объекты.
На площадке появится порядка 186 тысяч квадратных метров деловой недвижимости, отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. "Здесь возведут здания для размещения музеев и выставочных залов, технопарки, а также фитнес-центры и площадки для занятия спортом на открытом воздухе, офисы, отделения банков, магазины, кафе и рестораны. В рамках застройки предусмотрены помещения для двух судебных участков. Территорию благоустроят и проложат дороги", – добавил он.
В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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