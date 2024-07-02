https://ria.ru/20240702/dnr-1956879174.html

Более 40 процентов территории ДНР еще находится под контролем ВСУ

Более 40 процентов территории ДНР еще находится под контролем ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024

Более 40 процентов территории ДНР еще находится под контролем ВСУ

Более 40% территории Донецкой Народной Республики еще находится под контролем украинских войск, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T15:03

2024-07-02T15:03

2024-07-02T15:03

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

харьков

волчанск

денис пушилин

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 40% территории Донецкой Народной Республики еще находится под контролем украинских войск, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский. "Правильный удар - под Харьковом в районе Волчанска, он очень помог именно нашей группировке, которая освобождает территорию Донецкой Народной Республики, потому что она все-таки больше чем на 40% еще не освобождена", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. По словам советника Дениса Пушилина, на сегодняшний день на донецком направлении практически везде фиксируются тактические успехи ВС РФ, противник несет большие потери - иногда до батальона в день.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

харьков

волчанск

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донецкая народная республика, харьков, волчанск, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины