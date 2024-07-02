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Более 40 процентов территории ДНР еще находится под контролем ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/dnr-1956879174.html
Более 40 процентов территории ДНР еще находится под контролем ВСУ
Более 40 процентов территории ДНР еще находится под контролем ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024
Более 40 процентов территории ДНР еще находится под контролем ВСУ
Более 40% территории Донецкой Народной Республики еще находится под контролем украинских войск, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:03
2024-07-02T15:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харьков
волчанск
денис пушилин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 40% территории Донецкой Народной Республики еще находится под контролем украинских войск, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский. "Правильный удар - под Харьковом в районе Волчанска, он очень помог именно нашей группировке, которая освобождает территорию Донецкой Народной Республики, потому что она все-таки больше чем на 40% еще не освобождена", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. По словам советника Дениса Пушилина, на сегодняшний день на донецком направлении практически везде фиксируются тактические успехи ВС РФ, противник несет большие потери - иногда до батальона в день.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, харьков, волчанск, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харьков, Волчанск, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Более 40 процентов территории ДНР еще находится под контролем ВСУ

Советник главы ДНР: более 40 процентов территории ДНР еще не освобождено от ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 40% территории Донецкой Народной Республики еще находится под контролем украинских войск, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский.
"Правильный удар - под Харьковом в районе Волчанска, он очень помог именно нашей группировке, которая освобождает территорию Донецкой Народной Республики, потому что она все-таки больше чем на 40% еще не освобождена", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
По словам советника Дениса Пушилина, на сегодняшний день на донецком направлении практически везде фиксируются тактические успехи ВС РФ, противник несет большие потери - иногда до батальона в день.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХарьковВолчанскДенис ПушилинВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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