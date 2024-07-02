https://ria.ru/20240702/dnr-1956879174.html
Более 40 процентов территории ДНР еще находится под контролем ВСУ
Более 40 процентов территории ДНР еще находится под контролем ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024
Более 40 процентов территории ДНР еще находится под контролем ВСУ
Более 40% территории Донецкой Народной Республики еще находится под контролем украинских войск, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:03
2024-07-02T15:03
2024-07-02T15:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харьков
волчанск
денис пушилин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_0:360:2901:1992_1920x0_80_0_0_7b610c67a1d6759af970306811de985f.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 40% территории Донецкой Народной Республики еще находится под контролем украинских войск, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский. "Правильный удар - под Харьковом в районе Волчанска, он очень помог именно нашей группировке, которая освобождает территорию Донецкой Народной Республики, потому что она все-таки больше чем на 40% еще не освобождена", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. По словам советника Дениса Пушилина, на сегодняшний день на донецком направлении практически везде фиксируются тактические успехи ВС РФ, противник несет большие потери - иногда до батальона в день.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
харьков
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c05fd4bce862587f448e8bd6dee097d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, харьков, волчанск, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харьков, Волчанск, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Более 40 процентов территории ДНР еще находится под контролем ВСУ
Советник главы ДНР: более 40 процентов территории ДНР еще не освобождено от ВСУ