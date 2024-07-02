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Матыцина и Абрамченко выдвинули на довыборы депутатов Госдумы - РИА Новости, 02.07.2024
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18:38 02.07.2024 (обновлено: 19:27 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/deputaty-1956944338.html
Матыцина и Абрамченко выдвинули на довыборы депутатов Госдумы
Матыцина и Абрамченко выдвинули на довыборы депутатов Госдумы - РИА Новости, 02.07.2024
Матыцина и Абрамченко выдвинули на довыборы депутатов Госдумы
Экс-вице-премьера Викторию Абрамченко и бывшего министра спорта Олега Матыцина по итогам тайного голосования генсовета "Единой России" выдвинули на довыборы... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:38
2024-07-02T19:27
политика
россия
олег матыцин
виктория абрамченко
дмитрий медведев
госдума рф
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Экс-вице-премьера Викторию Абрамченко и бывшего министра спорта Олега Матыцина по итогам тайного голосования генсовета "Единой России" выдвинули на довыборы депутатов Госдумы, сообщил корреспондент РИА Новости. "За кандидатуру Матыцина Олега Васильевича было отдано 147 голосов за, трое — против. За Абрамченко Викторию Валерьевну за единогласно", — объявила результаты голосования первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, председатель Совета НКО "Евразия" Алена Аршинова.Зампред Совбеза и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил Матыцина и Абрамченко с выдвижением на довыборы депутатов. "Это еще только самое начало, вам еще работать и работать в регионах. Надеюсь, что результат будет хорошим", — сказал он.Также генсовет партии поддержал кандидатуру экс-министра энергетики Николая Шульгинова на довыборах в Госдуму от Хакасии."Приглашение в Хакасию получено. Республика очень красивая, это правда, как правда и то, что там проблем хватает, и надеюсь, что вы поможете их разрешению, значит, уже с законодательного уровня, если вам будет оказано соответствующее доверие", — отметил Медведев, обращаясь к Шульгинову.Дополнительные выборы депутатов Госдумы в трех одномандатных округах пройдут в единый день голосования 8 сентября — в Хакасии, Брянской и Ростовской областях, сообщала глава ЦИК Элла Памфилова.Абрамченко, Матыцин и Шульгинов работали в прежнем составе правительства, но не попали в новый кабинет. В середине мая с ними встретился Владимир Путин, поблагодарил за работу и пообещал обсудить варианты дальнейшего трудоустройства.
https://ria.ru/20240515/former-1946164389.html
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политика, россия, олег матыцин, виктория абрамченко, дмитрий медведев, госдума рф, единая россия
Политика, Россия, Олег Матыцин, Виктория Абрамченко, Дмитрий Медведев, Госдума РФ, Единая Россия
Матыцина и Абрамченко выдвинули на довыборы депутатов Госдумы

Матыцина и Абрамченко выдвинули на довыборы депутатов Госдумы от ЕР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Экс-вице-премьера Викторию Абрамченко и бывшего министра спорта Олега Матыцина по итогам тайного голосования генсовета "Единой России" выдвинули на довыборы депутатов Госдумы, сообщил корреспондент РИА Новости.
"За кандидатуру Матыцина Олега Васильевича было отдано 147 голосов за, трое — против. За Абрамченко Викторию Валерьевну за единогласно", — объявила результаты голосования первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, председатель Совета НКО "Евразия" Алена Аршинова.
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Зампред Совбеза и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил Матыцина и Абрамченко с выдвижением на довыборы депутатов.
"Это еще только самое начало, вам еще работать и работать в регионах. Надеюсь, что результат будет хорошим", — сказал он.
Также генсовет партии поддержал кандидатуру экс-министра энергетики Николая Шульгинова на довыборах в Госдуму от Хакасии.
"Приглашение в Хакасию получено. Республика очень красивая, это правда, как правда и то, что там проблем хватает, и надеюсь, что вы поможете их разрешению, значит, уже с законодательного уровня, если вам будет оказано соответствующее доверие", — отметил Медведев, обращаясь к Шульгинову.
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Дополнительные выборы депутатов Госдумы в трех одномандатных округах пройдут в единый день голосования 8 сентября — в Хакасии, Брянской и Ростовской областях, сообщала глава ЦИК Элла Памфилова.
Абрамченко, Матыцин и Шульгинов работали в прежнем составе правительства, но не попали в новый кабинет. В середине мая с ними встретился Владимир Путин, поблагодарил за работу и пообещал обсудить варианты дальнейшего трудоустройства.
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ПолитикаРоссияОлег МатыцинВиктория АбрамченкоДмитрий МедведевГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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