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В Саратове завели дело из-за загрязнения реки - РИА Новости, 02.07.2024
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09:46 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/delo-1956792560.html
В Саратове завели дело из-за загрязнения реки
В Саратове завели дело из-за загрязнения реки - РИА Новости, 02.07.2024
В Саратове завели дело из-за загрязнения реки
Следователи возбудили уголовное дело о халатности чиновников мэрии Саратова, допустивших загрязнение реки Назаровка канализационными стоками от домов, сообщили... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T09:46
2024-07-02T09:46
происшествия
саратов
гагаринский район
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности чиновников мэрии Саратова, допустивших загрязнение реки Назаровка канализационными стоками от домов, сообщили в Telegram-канале региональные прокуратура и управление СК РФ. &quot;Прокуратура Гагаринского административного района Саратова провела проверку... Установлено, что должностные лица администрации муниципального образования &quot;Город Саратов&quot; длительное время не принимали мер к постановке на учет и ремонту объектов канализационных сетей. В результате бездействия разрушен смотровой колодец и происходит сброс сточных вод в реку Назаровка, что негативно влияет на благоприятные условия жизни граждан, причиняется вред водным запасам государства. Материалы проверки направлены в следственный орган, по итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ &quot;Халатность&quot;, - говорится в сообщении прокуратуры.СУСК по области поясняет, что к загрязнению реки привело неподключение домов к централизованной сети водоотведения. "По предварительным данным, несмотря на проведенную инвентаризацию бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры, из-за которых продолжается сброс сточных вод в реку Назаровку, неустановленные на данный момент должностные лица администрации не выделили денежные средства на разработку проектной документации по строительству системы водоотведения и подключение ее к центральным сетям в поселке Тепличный Гагаринского района. Произошедшее может повлечь ухудшение экологической обстановки", - отмечается в Telegram-канале управления.
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происшествия, саратов, гагаринский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Гагаринский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове завели дело из-за загрязнения реки

СК возбудил дело о халатности чиновников, допустивших загрязнение реки Назаровка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности чиновников мэрии Саратова, допустивших загрязнение реки Назаровка канализационными стоками от домов, сообщили в Telegram-канале региональные прокуратура и управление СК РФ.
«

"Прокуратура Гагаринского административного района Саратова провела проверку... Установлено, что должностные лица администрации муниципального образования "Город Саратов" длительное время не принимали мер к постановке на учет и ремонту объектов канализационных сетей. В результате бездействия разрушен смотровой колодец и происходит сброс сточных вод в реку Назаровка, что негативно влияет на благоприятные условия жизни граждан, причиняется вред водным запасам государства. Материалы проверки направлены в следственный орган, по итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении прокуратуры.

СУСК по области поясняет, что к загрязнению реки привело неподключение домов к централизованной сети водоотведения.
"По предварительным данным, несмотря на проведенную инвентаризацию бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры, из-за которых продолжается сброс сточных вод в реку Назаровку, неустановленные на данный момент должностные лица администрации не выделили денежные средства на разработку проектной документации по строительству системы водоотведения и подключение ее к центральным сетям в поселке Тепличный Гагаринского района. Произошедшее может повлечь ухудшение экологической обстановки", - отмечается в Telegram-канале управления.
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ПроисшествияСаратовГагаринский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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