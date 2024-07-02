https://ria.ru/20240702/delo-1956792560.html

В Саратове завели дело из-за загрязнения реки

В Саратове завели дело из-за загрязнения реки - РИА Новости, 02.07.2024

В Саратове завели дело из-за загрязнения реки

Следователи возбудили уголовное дело о халатности чиновников мэрии Саратова, допустивших загрязнение реки Назаровка канализационными стоками от домов, сообщили... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T09:46

2024-07-02T09:46

2024-07-02T09:46

происшествия

саратов

гагаринский район

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности чиновников мэрии Саратова, допустивших загрязнение реки Назаровка канализационными стоками от домов, сообщили в Telegram-канале региональные прокуратура и управление СК РФ. "Прокуратура Гагаринского административного района Саратова провела проверку... Установлено, что должностные лица администрации муниципального образования "Город Саратов" длительное время не принимали мер к постановке на учет и ремонту объектов канализационных сетей. В результате бездействия разрушен смотровой колодец и происходит сброс сточных вод в реку Назаровка, что негативно влияет на благоприятные условия жизни граждан, причиняется вред водным запасам государства. Материалы проверки направлены в следственный орган, по итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении прокуратуры.СУСК по области поясняет, что к загрязнению реки привело неподключение домов к централизованной сети водоотведения. "По предварительным данным, несмотря на проведенную инвентаризацию бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры, из-за которых продолжается сброс сточных вод в реку Назаровку, неустановленные на данный момент должностные лица администрации не выделили денежные средства на разработку проектной документации по строительству системы водоотведения и подключение ее к центральным сетям в поселке Тепличный Гагаринского района. Произошедшее может повлечь ухудшение экологической обстановки", - отмечается в Telegram-канале управления.

https://ria.ru/20240226/delo-1929657977.html

саратов

гагаринский район

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происшествия, саратов, гагаринский район, следственный комитет россии (ск рф)