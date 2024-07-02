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Украина фактически находится в состоянии дефолта, заявили в Раде - РИА Новости, 02.07.2024
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11:28 02.07.2024 (обновлено: 14:17 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/defolt-1956820050.html
Украина фактически находится в состоянии дефолта, заявили в Раде
Украина фактически находится в состоянии дефолта, заявили в Раде - РИА Новости, 02.07.2024
Украина фактически находится в состоянии дефолта, заявили в Раде
Украина из-за коммерческого долга в размере 20 миллиардов долларов фактически допустила дефолт, но пока его не объявили официально, заявила депутат Верховной... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:28
2024-07-02T14:17
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нина южанина
владимир зеленский
александр устинов
верховная рада украины
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украина из-за коммерческого долга в размере 20 миллиардов долларов фактически допустила дефолт, но пока его не объявили официально, заявила депутат Верховной рады Нина Южанина в эфире телеканала "Новости.LIVE". "У нас есть проблема как раз с коммерческим долгом, который составляет ни много ни мало 20 миллиардов долларов &lt;…&gt; Дефолт по сути у нас уже есть — он по факту есть, но де-юре его нет", — сказала она. По словам депутата, в Раде говорят о возможном повышении налогов, чтобы проверить реакцию населения на такой шаг. Это решение рассматривается и в офисе Владимира Зеленского, но пока власти не решаются вынести вопрос на публику, опасаясь негативной реакции общества. &quot;У нас в обществе очень большая градация людей: с очень большим доходом и на грани бедности &lt;…&gt; У нас сейчас более 50 процентов граждан Украины за чертой бедности&quot;, — добавила Южанина.Накануне британское издание Economist написало, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, — но такая сделка кажется маловероятной. Как заявила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа в мартовском интервью Financial Times, Киев выделил почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По словам Пидласы, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за новой мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. Еще один депутат Рады Александра Устинова обращала внимание на то, что дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования. Если США прекратят помощь, украинские власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
https://ria.ru/20240702/ukraina-1956772996.html
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украина, сша, киев, нина южанина, владимир зеленский, александр устинов, верховная рада украины, g7, в мире
Украина, США, Киев, Нина Южанина, Владимир Зеленский, Александр Устинов, Верховная Рада Украины, G7, В мире
Украина фактически находится в состоянии дефолта, заявили в Раде

Депутат Рады: Украина фактически находится в состоянии дефолта из-за долга

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украина из-за коммерческого долга в размере 20 миллиардов долларов фактически допустила дефолт, но пока его не объявили официально, заявила депутат Верховной рады Нина Южанина в эфире телеканала "Новости.LIVE".
"У нас есть проблема как раз с коммерческим долгом, который составляет ни много ни мало 20 миллиардов долларов <…> Дефолт по сути у нас уже есть — он по факту есть, но де-юре его нет", — сказала она.
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По словам депутата, в Раде говорят о возможном повышении налогов, чтобы проверить реакцию населения на такой шаг. Это решение рассматривается и в офисе Владимира Зеленского, но пока власти не решаются вынести вопрос на публику, опасаясь негативной реакции общества.
«

"У нас в обществе очень большая градация людей: с очень большим доходом и на грани бедности <…> У нас сейчас более 50 процентов граждан Украины за чертой бедности", — добавила Южанина.

Накануне британское издание Economist написало, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, — но такая сделка кажется маловероятной.
Как заявила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа в мартовском интервью Financial Times, Киев выделил почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По словам Пидласы, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за новой мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
Еще один депутат Рады Александра Устинова обращала внимание на то, что дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования. Если США прекратят помощь, украинские власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
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