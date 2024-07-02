https://ria.ru/20240702/defolt-1956820050.html

Украина фактически находится в состоянии дефолта, заявили в Раде

Украина фактически находится в состоянии дефолта, заявили в Раде - РИА Новости, 02.07.2024

Украина фактически находится в состоянии дефолта, заявили в Раде

Украина из-за коммерческого долга в размере 20 миллиардов долларов фактически допустила дефолт, но пока его не объявили официально, заявила депутат Верховной... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T11:28

2024-07-02T11:28

2024-07-02T14:17

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верховная рада украины

g7

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украина из-за коммерческого долга в размере 20 миллиардов долларов фактически допустила дефолт, но пока его не объявили официально, заявила депутат Верховной рады Нина Южанина в эфире телеканала "Новости.LIVE". "У нас есть проблема как раз с коммерческим долгом, который составляет ни много ни мало 20 миллиардов долларов <…> Дефолт по сути у нас уже есть — он по факту есть, но де-юре его нет", — сказала она. По словам депутата, в Раде говорят о возможном повышении налогов, чтобы проверить реакцию населения на такой шаг. Это решение рассматривается и в офисе Владимира Зеленского, но пока власти не решаются вынести вопрос на публику, опасаясь негативной реакции общества. "У нас в обществе очень большая градация людей: с очень большим доходом и на грани бедности <…> У нас сейчас более 50 процентов граждан Украины за чертой бедности", — добавила Южанина.Накануне британское издание Economist написало, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, — но такая сделка кажется маловероятной. Как заявила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа в мартовском интервью Financial Times, Киев выделил почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По словам Пидласы, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за новой мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. Еще один депутат Рады Александра Устинова обращала внимание на то, что дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования. Если США прекратят помощь, украинские власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.

https://ria.ru/20240702/ukraina-1956772996.html

https://ria.ru/20240310/ukraina-1932093290.html

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украина, сша, киев, нина южанина, владимир зеленский, александр устинов, верховная рада украины, g7, в мире