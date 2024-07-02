Рейтинг@Mail.ru
В ГД поддержали исключение данных о месте рождения из кредитной истории - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 02.07.2024 (обновлено: 15:22 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/dannye-1956884311.html
В ГД поддержали исключение данных о месте рождения из кредитной истории
В ГД поддержали исключение данных о месте рождения из кредитной истории - РИА Новости, 02.07.2024
В ГД поддержали исключение данных о месте рождения из кредитной истории
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, исключающий из состава кредитной истории сведения о месте рождения... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:16
2024-07-02T15:22
россия
анатолий аксаков
госдума рф
сбер
общество
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, исключающий из состава кредитной истории сведения о месте рождения заемщика – физлица. Документ внесен главой комитета Анатолием Аксаковым совместно с группой сенаторов. Он разработан в целях совершенствования содержания кредитных историй. "Инициатором был "Сбер", - сообщил на заседании комитета Аксаков. В пояснительной записке отмечается, что поскольку сведения о месте рождения не являются идентификационными сведениями о физлице, они не используются для его идентификации, в том числе в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Основными идентификаторами физлица являются: фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (код, серия, номер, дата выдачи) или данные иного документа, удостоверяющего личность, дата рождения, ИНН, СНИЛС. Правительство РФ поддерживает законопроект, обращая также внимание, что при формировании заявки на предоставление кредита обработка банками поля "место рождения" в автоматизированном режиме не представляется возможной ввиду отсутствия единого формата отображения данной информации, в том числе в разных документах, удостоверяющих личность. Сохранение поля "место рождения" приведет к увеличению времени заполнения соответствующей заявки для клиента, а для банка - к увеличению времени принятия решения, указывает кабмин в своем отзыве на законопроект.
https://ria.ru/20240604/banki-1950320301.html
https://ria.ru/20240701/finorganizatsii-1956528718.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анатолий аксаков, госдума рф, сбер, общество, экономика
Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Сбер, Общество, Экономика
В ГД поддержали исключение данных о месте рождения из кредитной истории

Комитет ГД поддержал исключение данных о месте рождения из кредитной истории

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, исключающий из состава кредитной истории сведения о месте рождения заемщика – физлица.
Документ внесен главой комитета Анатолием Аксаковым совместно с группой сенаторов. Он разработан в целях совершенствования содержания кредитных историй. "Инициатором был "Сбер", - сообщил на заседании комитета Аксаков.
Офис по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Крупнейшие российские банки планируют объединить данные о счетах
4 июня, 09:13
В пояснительной записке отмечается, что поскольку сведения о месте рождения не являются идентификационными сведениями о физлице, они не используются для его идентификации, в том числе в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Основными идентификаторами физлица являются: фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (код, серия, номер, дата выдачи) или данные иного документа, удостоверяющего личность, дата рождения, ИНН, СНИЛС.
Правительство РФ поддерживает законопроект, обращая также внимание, что при формировании заявки на предоставление кредита обработка банками поля "место рождения" в автоматизированном режиме не представляется возможной ввиду отсутствия единого формата отображения данной информации, в том числе в разных документах, удостоверяющих личность. Сохранение поля "место рождения" приведет к увеличению времени заполнения соответствующей заявки для клиента, а для банка - к увеличению времени принятия решения, указывает кабмин в своем отзыве на законопроект.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Финансовые организации обязали отвечать на обращения граждан
1 июля, 00:34
 
РоссияАнатолий АксаковГосдума РФСберОбществоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала