https://ria.ru/20240702/dannye-1956884311.html

В ГД поддержали исключение данных о месте рождения из кредитной истории

В ГД поддержали исключение данных о месте рождения из кредитной истории - РИА Новости, 02.07.2024

В ГД поддержали исключение данных о месте рождения из кредитной истории

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, исключающий из состава кредитной истории сведения о месте рождения... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T15:16

2024-07-02T15:16

2024-07-02T15:22

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, исключающий из состава кредитной истории сведения о месте рождения заемщика – физлица. Документ внесен главой комитета Анатолием Аксаковым совместно с группой сенаторов. Он разработан в целях совершенствования содержания кредитных историй. "Инициатором был "Сбер", - сообщил на заседании комитета Аксаков. В пояснительной записке отмечается, что поскольку сведения о месте рождения не являются идентификационными сведениями о физлице, они не используются для его идентификации, в том числе в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Основными идентификаторами физлица являются: фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (код, серия, номер, дата выдачи) или данные иного документа, удостоверяющего личность, дата рождения, ИНН, СНИЛС. Правительство РФ поддерживает законопроект, обращая также внимание, что при формировании заявки на предоставление кредита обработка банками поля "место рождения" в автоматизированном режиме не представляется возможной ввиду отсутствия единого формата отображения данной информации, в том числе в разных документах, удостоверяющих личность. Сохранение поля "место рождения" приведет к увеличению времени заполнения соответствующей заявки для клиента, а для банка - к увеличению времени принятия решения, указывает кабмин в своем отзыве на законопроект.

https://ria.ru/20240604/banki-1950320301.html

https://ria.ru/20240701/finorganizatsii-1956528718.html

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россия, анатолий аксаков, госдума рф, сбер, общество, экономика