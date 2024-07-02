Рейтинг@Mail.ru
Суд может отказать в экстрадиции Чуркина из Аргентины, заявил адвокат - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 02.07.2024 (обновлено: 23:48 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/churkin-1956982745.html
Суд может отказать в экстрадиции Чуркина из Аргентины, заявил адвокат
Суд может отказать в экстрадиции Чуркина из Аргентины, заявил адвокат - РИА Новости, 02.07.2024
Суд может отказать в экстрадиции Чуркина из Аргентины, заявил адвокат
Украина не предоставила суду Аргентины необходимые объяснения по делу россиянина Чуркина, суд может отказать в экстрадиции, сообщил РИА Новости адвокат Кристиан РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T23:37
2024-07-02T23:48
в мире
украина
аргентина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944466074_0:45:1301:776_1920x0_80_0_0_b247eac452801341b265d243f89542b9.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июл — РИА Новости. Украина не предоставила суду Аргентины необходимые объяснения по делу россиянина Чуркина, суд может отказать в экстрадиции, сообщил РИА Новости адвокат Кристиан Рубилар.В середине мая суд Аргентины, ведущий дело об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину, усомнился, что там компетентны судить его, и предписал Украине представить необходимые объяснения."Срок давно истек, и Украина не может объяснить, почему считает себя компетентной судить его. Предсказуемо, что судья откажет в экстрадиции", - сказал адвокат.По словам Рубилара, "технически это не экстрадиция, а скорее реституция беглого военнопленного, и поэтому и судья, и прокурор попросили Украину объяснить, в чем она его обвиняет, является ли это преступлением и почему она компетентна судить его".Тридцатого января полиция Аргентины задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу Киева, на Украине его обвиняют по статье 383 уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.Чуркин подал прошение о предоставлении политического убежища в Аргентине. Если по этому запросу будет принято положительное решение, то экстрадиция россиянина на Украину не состоится. Кроме того, Чуркин запросил гражданство Аргентины, потому что здесь родилась его дочь. Аргентинский закон дает ему право на суд в Аргентине.
https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html
https://ria.ru/20240202/churkin-1924989482.html
украина
аргентина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944466074_103:0:1196:820_1920x0_80_0_0_8d8824fe6c380f7a64fd70da3effd312.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, аргентина, киев
В мире, Украина, Аргентина, Киев
Суд может отказать в экстрадиции Чуркина из Аргентины, заявил адвокат

Адвокат Рубилар: Украина не предоставила суду Аргентины данные по делу Чуркина

© Фото : ГБР УкраиныИгорь Чуркин
Игорь Чуркин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : ГБР Украины
Игорь Чуркин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июл — РИА Новости. Украина не предоставила суду Аргентины необходимые объяснения по делу россиянина Чуркина, суд может отказать в экстрадиции, сообщил РИА Новости адвокат Кристиан Рубилар.
В середине мая суд Аргентины, ведущий дело об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину, усомнился, что там компетентны судить его, и предписал Украине представить необходимые объяснения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
"Что вы там курите?" По всей Европе ловят "русских агентов"
29 апреля, 08:00
"Срок давно истек, и Украина не может объяснить, почему считает себя компетентной судить его. Предсказуемо, что судья откажет в экстрадиции", - сказал адвокат.
По словам Рубилара, "технически это не экстрадиция, а скорее реституция беглого военнопленного, и поэтому и судья, и прокурор попросили Украину объяснить, в чем она его обвиняет, является ли это преступлением и почему она компетентна судить его".
Тридцатого января полиция Аргентины задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу Киева, на Украине его обвиняют по статье 383 уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.
Чуркин подал прошение о предоставлении политического убежища в Аргентине. Если по этому запросу будет принято положительное решение, то экстрадиция россиянина на Украину не состоится. Кроме того, Чуркин запросил гражданство Аргентины, потому что здесь родилась его дочь. Аргентинский закон дает ему право на суд в Аргентине.
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
ГБР Украины объяснило причину задержания россиянина в Аргентине
2 февраля, 11:35
 
В миреУкраинаАргентинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала