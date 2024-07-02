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Суд может отказать в экстрадиции Чуркина из Аргентины, заявил адвокат
Суд может отказать в экстрадиции Чуркина из Аргентины, заявил адвокат - РИА Новости, 02.07.2024
Суд может отказать в экстрадиции Чуркина из Аргентины, заявил адвокат
Украина не предоставила суду Аргентины необходимые объяснения по делу россиянина Чуркина, суд может отказать в экстрадиции, сообщил РИА Новости адвокат Кристиан РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T23:37
2024-07-02T23:37
2024-07-02T23:48
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июл — РИА Новости. Украина не предоставила суду Аргентины необходимые объяснения по делу россиянина Чуркина, суд может отказать в экстрадиции, сообщил РИА Новости адвокат Кристиан Рубилар.В середине мая суд Аргентины, ведущий дело об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину, усомнился, что там компетентны судить его, и предписал Украине представить необходимые объяснения."Срок давно истек, и Украина не может объяснить, почему считает себя компетентной судить его. Предсказуемо, что судья откажет в экстрадиции", - сказал адвокат.По словам Рубилара, "технически это не экстрадиция, а скорее реституция беглого военнопленного, и поэтому и судья, и прокурор попросили Украину объяснить, в чем она его обвиняет, является ли это преступлением и почему она компетентна судить его".Тридцатого января полиция Аргентины задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу Киева, на Украине его обвиняют по статье 383 уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.Чуркин подал прошение о предоставлении политического убежища в Аргентине. Если по этому запросу будет принято положительное решение, то экстрадиция россиянина на Украину не состоится. Кроме того, Чуркин запросил гражданство Аргентины, потому что здесь родилась его дочь. Аргентинский закон дает ему право на суд в Аргентине.
https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html
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Суд может отказать в экстрадиции Чуркина из Аргентины, заявил адвокат
Адвокат Рубилар: Украина не предоставила суду Аргентины данные по делу Чуркина
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июл — РИА Новости. Украина не предоставила суду Аргентины необходимые объяснения по делу россиянина Чуркина, суд может отказать в экстрадиции, сообщил РИА Новости адвокат Кристиан Рубилар.
В середине мая суд Аргентины, ведущий дело об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину, усомнился, что там компетентны судить его, и предписал Украине представить необходимые объяснения.
"Срок давно истек, и Украина не может объяснить, почему считает себя компетентной судить его. Предсказуемо, что судья откажет в экстрадиции", - сказал адвокат.
По словам Рубилара, "технически это не экстрадиция, а скорее реституция беглого военнопленного, и поэтому и судья, и прокурор попросили Украину объяснить, в чем она его обвиняет, является ли это преступлением и почему она компетентна судить его".
Тридцатого января полиция Аргентины задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу Киева
, на Украине его обвиняют по статье 383 уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.
Чуркин подал прошение о предоставлении политического убежища в Аргентине. Если по этому запросу будет принято положительное решение, то экстрадиция россиянина на Украину не состоится. Кроме того, Чуркин запросил гражданство Аргентины, потому что здесь родилась его дочь. Аргентинский закон дает ему право на суд в Аргентине.