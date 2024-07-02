https://ria.ru/20240702/chs-1956792026.html

В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за паводка

В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 02.07.2024

В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации введен из-за паводка в Вяземском районе Хабаровского края, сообщил его глава Александр Усенко. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T09:45

2024-07-02T09:45

2024-07-02T09:47

происшествия

видное

кедровый

вяземский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

шереметьево (аэропорт)

наводнения в россии — 2024

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ХАБАРОВСК, 2 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен из-за паводка в Вяземском районе Хабаровского края, сообщил его глава Александр Усенко. "В связи с поднятием уровня реки Уссури до почти опасных явлений, подтоплением приусадебных участков и участков дорог в селах Видное, Кедрово, Кукелево, Забайкальское с сегодняшнего дня, 2 июля, объявлен режим ЧС", - написал Усенко в своем Telegram-канале. Он отметил, что подтоплены 28 приусадебных участков в селах Видное, Кедрово, Кукелево и 18 участков в селе Забайкальском. Также в этих поселениях подтоплены шесть участков дорог. "Трижды в день главы поселений, сотрудники МЧС проводят мониторинг уровня воды, данные поступают в Единую диспетчерскую службу. Ситуацию держу на контроле лично в круглосуточном режиме", - добавил глава района. Спасатели оказывают адресную помощь жителям сел Забайкальское и Видное. В Видном организована лодочная переправа. За сутки перевезено три человека (в магазин за продуктами), указал Усенко. Жители всех сел обеспечены водой, продуктами и товарами необходимости. По данным Дальневосточного гидрометцентра, уровень реки Уссури у села Шереметьево составляет 9,33 метра (+16 сантиметров за сутки). Здесь отметка "неблагоприятного явления" – 8,1 метр, опасного – 9,5 метра; у села Венюково – 4,9 метра (+15 сантиметров за сутки) при неблагоприятной отметке – 4 метра, опасной – 5,2 метра. Уровень реки Амур у Хабаровска – 3,51 метра (+13 сантиметров за сутки). Отметка "неблагоприятного явления" – 4,5 метра, опасного – 6.

https://ria.ru/20240626/dalnerechensk-1955478127.html

https://ria.ru/20240625/dalnerechensk-1955210162.html

видное

кедровый

вяземский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

происшествия, видное, кедровый, вяземский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шереметьево (аэропорт), наводнения в россии — 2024