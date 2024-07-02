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На позициях ВСУ нашли блокнот испаноговорящего наемника
На позициях ВСУ нашли блокнот испаноговорящего наемника - РИА Новости, 02.07.2024
На позициях ВСУ нашли блокнот испаноговорящего наемника
На украинских позициях найден блокнот испаноговорящего наемника, в котором он записывал украинские слова для общения с местными военнослужащими, сообщил РИА... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T03:52
2024-07-02T03:52
2024-07-02T08:43
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 2 июл - РИА Новости. На украинских позициях найден блокнот испаноговорящего наемника, в котором он записывал украинские слова для общения с местными военнослужащими, сообщил РИА Новости мобилизованный из Самары с позывным "Чешир". После штурма опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении российские военные нашли гранаты производства стран НАТО, устройства радиоэлектронной борьбы серийного производства Украины, а также блокнот. "Блокнот принадлежал испаноговорящему наемнику, в нем он записывал основные слова с переводом с транскрипцией с испанского на украинский, чтобы общаться с военнослужащими Украины", - сказал собеседник агентства. В блокноте, в частности, записано: Adelante - Uvpered (вперед), Atrás - Nazad (назад), Izquierda - Zliva (слева), Derecha - Pravuilno (правильно), Arriba - Vische (выше, сверху), Abajo - Nizche (ниже, внизу), Atacan - Napad (атакуйте), Defienden - Zajischate (защищайте), Dispara - Estrliate (стреляйте), Disparos - Postrel (выстрелы), Heridos - Poraneny (раненый), Agua - Vody (вода), Hambre - Holod (голод), Dolor - Bil (боль), Querer - Jochut (хотеть), Tener - Imate (иметь), Vivo - Jevui (живой), Muerto - Martuei (мертвый). "Можно с уверенностью сказать, что иностранные наемники общаются с военнослужащими Украины фактически на пальцах, ни о каких слаженных действиях и разговоров быть не может", - добавил военнослужащий. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
https://ria.ru/20240627/naemnik-1955846117.html
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Российский военный о блокноте испаноговорящего наемника
Российский военный о блокноте испаноговорящего наемника
2024-07-02T03:52
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Самара, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
На позициях ВСУ нашли блокнот испаноговорящего наемника
Боец с позывным "Чешир": на позициях ВСУ нашли блокнот испаноговорящего наемника
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 2 июл - РИА Новости.
На украинских позициях найден блокнот испаноговорящего наемника, в котором он записывал украинские слова для общения с местными военнослужащими, сообщил
РИА Новости мобилизованный из Самары с позывным "Чешир".
После штурма опорного пункта ВСУ
на краснолиманском направлении российские военные нашли гранаты производства стран НАТО
, устройства радиоэлектронной борьбы серийного производства Украины
, а также блокнот.
"Блокнот принадлежал испаноговорящему наемнику, в нем он записывал основные слова с переводом с транскрипцией с испанского на украинский, чтобы общаться с военнослужащими Украины", - сказал собеседник агентства.
В блокноте, в частности, записано: Adelante - Uvpered (вперед), Atrás - Nazad (назад), Izquierda - Zliva (слева), Derecha - Pravuilno (правильно), Arriba - Vische (выше, сверху), Abajo - Nizche (ниже, внизу), Atacan - Napad (атакуйте), Defienden - Zajischate (защищайте), Dispara - Estrliate (стреляйте), Disparos - Postrel (выстрелы), Heridos - Poraneny (раненый), Agua - Vody (вода), Hambre - Holod (голод), Dolor - Bil (боль), Querer - Jochut (хотеть), Tener - Imate (иметь), Vivo - Jevui (живой), Muerto - Martuei (мертвый).
"Можно с уверенностью сказать, что иностранные наемники общаются с военнослужащими Украины фактически на пальцах, ни о каких слаженных действиях и разговоров быть не может", - добавил военнослужащий.
Минобороны РФ
ранее сообщало об уничтожении наемников из США
, Великобритании
, Грузии
и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева
. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.