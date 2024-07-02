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Сын Байдена присутствовал на встречах отца с его помощниками, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2024
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23:51 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/biden-1956983947.html
Сын Байдена присутствовал на встречах отца с его помощниками, пишут СМИ
Сын Байдена присутствовал на встречах отца с его помощниками, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2024
Сын Байдена присутствовал на встречах отца с его помощниками, пишут СМИ
Сын президента США Джо Байдена Хантер присутствовал при встречах своего отца с его главными помощниками в Белом доме после возвращения американского лидера из... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T23:51
2024-07-02T23:51
в мире
сша
вашингтон (штат)
делавэр
хантер байден
дональд трамп
джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер присутствовал при встречах своего отца с его главными помощниками в Белом доме после возвращения американского лидера из Кэмп-Дэвида, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Хантер Байден участвовал в совещаниях президента Джо Байдена с его главными помощниками после того, как его отец вернулся в Белый дом из Кэмп-Дэвида в понедельник вечером" - говорится в публикации телеканала. Также сообщается, что Байден-младший общался со старшими сотрудниками Белого дома. По данным источников телеканала, помощники президента были сильно ошеломлены присутствием сына Байдена во время совещаний. Один из источников сообщил, что Хантер Байден тщательно консультирует отца с тех пор, как семья собиралась в Кэмп-Дэвиде в минувшие выходные после дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. По словам источников, Хантер Байден "внезапно появился" на нескольких встречах и во время телефонных разговоров президента с некоторыми из его советников. Ранее газета New York Times сообщила со ссылкой на источники, что сын президента Хантер Байден хочет, чтобы его отец продолжил предвыборную гонку. В конце июня стало известно, что окружной суд Вашингтона отстранил Хантера Байдена, от юридической практики. Решение было принято в связи с вердиктом присяжных в суде штата Делавэр, где сына американского лидера признали виновным в нарушениях при приобретении оружия и владении им. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240702/ssha-1956657859.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), делавэр, хантер байден, дональд трамп, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Вашингтон (штат), Делавэр, Хантер Байден, Дональд Трамп, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Сын Байдена присутствовал на встречах отца с его помощниками, пишут СМИ

NBC News: Хантер Байден присутствовал на встречах отца с помощниками в Бело доме

© AP Photo / Saul LoebХантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Saul Loeb
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер присутствовал при встречах своего отца с его главными помощниками в Белом доме после возвращения американского лидера из Кэмп-Дэвида, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
"Хантер Байден участвовал в совещаниях президента Джо Байдена с его главными помощниками после того, как его отец вернулся в Белый дом из Кэмп-Дэвида в понедельник вечером" - говорится в публикации телеканала.
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Также сообщается, что Байден-младший общался со старшими сотрудниками Белого дома.
По данным источников телеканала, помощники президента были сильно ошеломлены присутствием сына Байдена во время совещаний.
Один из источников сообщил, что Хантер Байден тщательно консультирует отца с тех пор, как семья собиралась в Кэмп-Дэвиде в минувшие выходные после дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. По словам источников, Хантер Байден "внезапно появился" на нескольких встречах и во время телефонных разговоров президента с некоторыми из его советников.
Ранее газета New York Times сообщила со ссылкой на источники, что сын президента Хантер Байден хочет, чтобы его отец продолжил предвыборную гонку.
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В конце июня стало известно, что окружной суд Вашингтона отстранил Хантера Байдена, от юридической практики. Решение было принято в связи с вердиктом присяжных в суде штата Делавэр, где сына американского лидера признали виновным в нарушениях при приобретении оружия и владении им.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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В миреСШАВашингтон (штат)ДелавэрХантер БайденДональд ТрампДжо БайденПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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