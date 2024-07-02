https://ria.ru/20240702/biden-1956983947.html

Сын Байдена присутствовал на встречах отца с его помощниками, пишут СМИ

Сын Байдена присутствовал на встречах отца с его помощниками, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2024

Сын Байдена присутствовал на встречах отца с его помощниками, пишут СМИ

Сын президента США Джо Байдена Хантер присутствовал при встречах своего отца с его главными помощниками в Белом доме после возвращения американского лидера из... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T23:51

2024-07-02T23:51

2024-07-02T23:51

в мире

сша

вашингтон (штат)

делавэр

хантер байден

дональд трамп

джо байден

предвыборные дебаты трампа и байдена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802534809_699:10:2429:983_1920x0_80_0_0_809cf3b65296053440e8f7164d5811ac.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер присутствовал при встречах своего отца с его главными помощниками в Белом доме после возвращения американского лидера из Кэмп-Дэвида, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Хантер Байден участвовал в совещаниях президента Джо Байдена с его главными помощниками после того, как его отец вернулся в Белый дом из Кэмп-Дэвида в понедельник вечером" - говорится в публикации телеканала. Также сообщается, что Байден-младший общался со старшими сотрудниками Белого дома. По данным источников телеканала, помощники президента были сильно ошеломлены присутствием сына Байдена во время совещаний. Один из источников сообщил, что Хантер Байден тщательно консультирует отца с тех пор, как семья собиралась в Кэмп-Дэвиде в минувшие выходные после дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. По словам источников, Хантер Байден "внезапно появился" на нескольких встречах и во время телефонных разговоров президента с некоторыми из его советников. Ранее газета New York Times сообщила со ссылкой на источники, что сын президента Хантер Байден хочет, чтобы его отец продолжил предвыборную гонку. В конце июня стало известно, что окружной суд Вашингтона отстранил Хантера Байдена, от юридической практики. Решение было принято в связи с вердиктом присяжных в суде штата Делавэр, где сына американского лидера признали виновным в нарушениях при приобретении оружия и владении им. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240702/ssha-1956657859.html

https://ria.ru/20240613/bayden-1952731485.html

https://ria.ru/20240605/bayden-1950539532.html

сша

вашингтон (штат)

делавэр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), делавэр, хантер байден, дональд трамп, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена