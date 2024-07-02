https://ria.ru/20240702/biden-1956965068.html

Байден заявил о вложении средств в перебои с электричеством

Байден заявил о вложении средств в перебои с электричеством - РИА Новости, 02.07.2024

Байден заявил о вложении средств в перебои с электричеством

Президент США Джо Байден оговорился и заявил о том, что его администрация вкладывается в перебои с электричеством. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T20:59

2024-07-02T20:59

2024-07-02T20:59

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ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился и заявил о том, что его администрация вкладывается в перебои с электричеством. "Мы вложили миллиарды в развитие энергосистемы, чтобы расширить перебои с электричеством, чтобы свет, кондиционеры и холодильники работали в период жары", - заявил Байден в операционном центре агентства США по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, президент США пообещал провести "лето Белого дома на тему экстремальной жары", возможно, он имел в виду саммит по этой проблеме (summit вместо summer – ред.). Как заявил Байден, туда будут приглашены представители штатов, федеральных ведомств и других государств. Тех, кто не верит в проблему изменения климата, Байден назвал "тупицами", явно намекая на своего предшественника Дональда Трампа. По словам президента США, от жары в США гибнет больше людей, чем от других природных явлений вместе взятых.

https://ria.ru/20240702/bayden-1956889586.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп