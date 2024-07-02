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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 02.07.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Российская ПВО во вторник сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:12
2024-07-02T18:12
2024-07-02T18:18
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российская ПВО во вторник сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ."Второго июля около 16.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
МО РФ: ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью