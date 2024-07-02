https://ria.ru/20240702/bespilotnik-1956794430.html
Над Брянской областью сбили беспилотник
Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 02.07.2024
Над Брянской областью сбили беспилотник
Очередной украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T09:58
2024-07-02T09:58
2024-07-02T10:03
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
трубчевский район
александр богомаз
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Очередной украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Еще один летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Трубчевского района силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.
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брянская область, безопасность, трубчевский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Трубчевский район, Александр Богомаз
Над Брянской областью сбили беспилотник
Губернатор Богомаз: над Трубчевским районом Брянской области сбили беспилотник