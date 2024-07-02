https://ria.ru/20240702/bespilotnik-1956794430.html

Над Брянской областью сбили беспилотник

Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 02.07.2024

Над Брянской областью сбили беспилотник

Очередной украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T09:58

2024-07-02T09:58

2024-07-02T10:03

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

трубчевский район

александр богомаз

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Очередной украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Еще один летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Трубчевского района силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

трубчевский район

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брянская область, безопасность, трубчевский район, александр богомаз