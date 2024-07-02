https://ria.ru/20240702/bespilotnik-1956781078.html

Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник

Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 02.07.2024

Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник

Еще один украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T07:38

2024-07-02T07:38

2024-07-02T07:38

брянская область

россия

трубчевский район

александр богомаз

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал он.

https://ria.ru/20231219/bespilotnik-1916642944.html

брянская область

россия

трубчевский район

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брянская область, россия, трубчевский район, александр богомаз