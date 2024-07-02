https://ria.ru/20240702/bespilotnik-1956781078.html
Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник
Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 02.07.2024
Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник
Еще один украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T07:38
2024-07-02T07:38
2024-07-02T07:38
брянская область
россия
трубчевский район
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал он.
https://ria.ru/20231219/bespilotnik-1916642944.html
брянская область
россия
трубчевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0ad5adda400c919d5c37cf454048e8fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, трубчевский район, александр богомаз
Брянская область, Россия, Трубчевский район, Александр Богомаз
Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник
Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожили еще один БПЛА ВСУ