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В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 02.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:39 02.07.2024 (обновлено: 06:48 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/bespilotnik-1956777335.html
В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник
В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 02.07.2024
В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник
Над Трубчевским районом Брянской области уничтожен еще один БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T06:39
2024-07-02T06:48
специальная военная операция на украине
брянская область
трубчевский район
александр богомаз
россия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Над Трубчевским районом Брянской области уничтожен еще один БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.В ночь на вторник Богомаз уже сообщал об уничтожении БПЛА в Суражском и Трубчевском районах, пострадавших и разрушений не было."Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена очередная атака киевского режима. Над Трубчевским районом уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
https://ria.ru/20240702/minoborony-1956774087.html
брянская область
трубчевский район
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брянская область, трубчевский район, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Трубчевский район, Александр Богомаз, Россия
В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник

Губернатор Богомаз: над Трубчевским районом Брянской области сбили еще один БПЛА

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Над Трубчевским районом Брянской области уничтожен еще один БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
В ночь на вторник Богомаз уже сообщал об уничтожении БПЛА в Суражском и Трубчевском районах, пострадавших и разрушений не было.
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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05:04
"Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена очередная атака киевского режима. Над Трубчевским районом уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьТрубчевский районАлександр БогомазРоссия
 
 
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