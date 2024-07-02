https://ria.ru/20240702/bespilotnik-1956777335.html

В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник

В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 02.07.2024

В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник

Над Трубчевским районом Брянской области уничтожен еще один БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T06:39

2024-07-02T06:39

2024-07-02T06:48

специальная военная операция на украине

брянская область

трубчевский район

александр богомаз

россия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Над Трубчевским районом Брянской области уничтожен еще один БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.В ночь на вторник Богомаз уже сообщал об уничтожении БПЛА в Суражском и Трубчевском районах, пострадавших и разрушений не было."Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена очередная атака киевского режима. Над Трубчевским районом уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.

https://ria.ru/20240702/minoborony-1956774087.html

брянская область

трубчевский район

россия

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брянская область, трубчевский район, александр богомаз, россия