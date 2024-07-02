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В Брянской области уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 02.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 02.07.2024 (обновлено: 05:37 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/bespilotnik-1956775458.html
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 02.07.2024
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник
Еще один БПЛА уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T05:33
2024-07-02T05:37
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
суражский район
россия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Еще один БПЛА уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.В ночь на вторник Богомаз уже сообщал об уничтожении БПЛА в Суражском районе, пострадавших и разрушений не было."Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена еще одна атака киевского режима. Над территорией Трубчевского района уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в своем Тelegram-канале.
https://ria.ru/20240701/gorlovka-1956554932.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, суражский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Суражский район, Россия
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник

Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Брянской области еще один БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Еще один БПЛА уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
В ночь на вторник Богомаз уже сообщал об уничтожении БПЛА в Суражском районе, пострадавших и разрушений не было.
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"Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена еще одна атака киевского режима. Над территорией Трубчевского района уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в своем Тelegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазСуражский районРоссия
 
 
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