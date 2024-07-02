https://ria.ru/20240702/bespilotnik-1956775458.html

В Брянской области уничтожили еще один беспилотник

В Брянской области уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 02.07.2024

В Брянской области уничтожили еще один беспилотник

Еще один БПЛА уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T05:33

2024-07-02T05:33

2024-07-02T05:37

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

суражский район

россия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Еще один БПЛА уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.В ночь на вторник Богомаз уже сообщал об уничтожении БПЛА в Суражском районе, пострадавших и разрушений не было."Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена еще одна атака киевского режима. Над территорией Трубчевского района уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в своем Тelegram-канале.

https://ria.ru/20240701/gorlovka-1956554932.html

брянская область

суражский район

россия

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брянская область, александр богомаз, суражский район, россия