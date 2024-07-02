https://ria.ru/20240702/bespilotnik-1956775458.html
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 02.07.2024
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник
Еще один БПЛА уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T05:33
2024-07-02T05:33
2024-07-02T05:37
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
суражский район
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Еще один БПЛА уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.В ночь на вторник Богомаз уже сообщал об уничтожении БПЛА в Суражском районе, пострадавших и разрушений не было."Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена еще одна атака киевского режима. Над территорией Трубчевского района уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в своем Тelegram-канале.
https://ria.ru/20240701/gorlovka-1956554932.html
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брянская область, александр богомаз, суражский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Суражский район, Россия
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник
Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Брянской области еще один БПЛА ВСУ