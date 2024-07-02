https://ria.ru/20240702/bespilotnik-1956768400.html
В Брянской области уничтожили беспилотник
В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 02.07.2024
В Брянской области уничтожили беспилотник
БПЛА уничтожен над Суражским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T01:55
2024-07-02T01:55
2024-07-02T02:37
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. БПЛА уничтожен над Суражским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Глава региона добавил, что на месте работают специализированные службы.
https://ria.ru/20240630/bespilotniki-1956486534.html
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брянская область, александр богомаз, суражский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Суражский район, Россия
В Брянской области уничтожили беспилотник
Губернатор Богомаз: над Суражским районом Брянской области сбили БПЛА ВСУ