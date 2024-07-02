https://ria.ru/20240702/bespilotnik-1956768400.html

В Брянской области уничтожили беспилотник

В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 02.07.2024

В Брянской области уничтожили беспилотник

БПЛА уничтожен над Суражским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T01:55

2024-07-02T01:55

2024-07-02T02:37

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

суражский район

россия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. БПЛА уничтожен над Суражским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Глава региона добавил, что на месте работают специализированные службы.

https://ria.ru/20240630/bespilotniki-1956486534.html

брянская область

суражский район

россия

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брянская область, александр богомаз, суражский район, россия