https://ria.ru/20240702/bayden-1956941511.html

Спонсоры считают ситуацию с Байденом после дебатов "Армагеддоном", пишет WP

Спонсоры считают ситуацию с Байденом после дебатов "Армагеддоном", пишет WP - РИА Новости, 02.07.2024

Спонсоры считают ситуацию с Байденом после дебатов "Армагеддоном", пишет WP

Спонсоры Демократической партии США считают предвыборную кампанию президента Джо Байдена после неудачных для него дебатов "Армагеддоном", они полагают, что... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T18:20

2024-07-02T18:20

2024-07-02T18:29

в мире

сша

атланта

джо байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956023502_0:0:2515:1415_1920x0_80_0_0_c8482494243f874264a0eb36c58df2c0.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спонсоры Демократической партии США считают предвыборную кампанию президента Джо Байдена после неудачных для него дебатов "Армагеддоном", они полагают, что партии необходим "план Б", сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники внутри партии. "Один из ведущих спонсоров заявил, что для них "это Армагеддон", - говорится в сообщении издания. Другой крупный спонсор рассказал газете, что в пятницу он провел внутренний опрос среди поддерживающих партию, где 74% участников ответили, что демократам "нужен план Б", подразумевающий выдвижение новых кандидатов в президенты и вице-президенты. Всего 15% ответили, что продолжают поддерживать Байдена. "Если он не встряхнет свою предвыборную кампанию и не покажет, что является лидером, наступят очень и очень трудные времена в вопросе денег... Люди должны увидеть изменения", - приводит газета слова анонимного источника внутри Демократической партии. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240702/bayden-1956889586.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

https://ria.ru/20240702/bayden-1956869606.html

сша

атланта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024