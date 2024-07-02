https://ria.ru/20240702/bayden-1956941511.html
Спонсоры считают ситуацию с Байденом после дебатов "Армагеддоном", пишет WP
Спонсоры считают ситуацию с Байденом после дебатов "Армагеддоном", пишет WP - РИА Новости, 02.07.2024
Спонсоры считают ситуацию с Байденом после дебатов "Армагеддоном", пишет WP
Спонсоры Демократической партии США считают предвыборную кампанию президента Джо Байдена после неудачных для него дебатов "Армагеддоном", они полагают, что... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:20
2024-07-02T18:20
2024-07-02T18:29
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спонсоры Демократической партии США считают предвыборную кампанию президента Джо Байдена после неудачных для него дебатов "Армагеддоном", они полагают, что партии необходим "план Б", сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники внутри партии. "Один из ведущих спонсоров заявил, что для них "это Армагеддон", - говорится в сообщении издания. Другой крупный спонсор рассказал газете, что в пятницу он провел внутренний опрос среди поддерживающих партию, где 74% участников ответили, что демократам "нужен план Б", подразумевающий выдвижение новых кандидатов в президенты и вице-президенты. Всего 15% ответили, что продолжают поддерживать Байдена. "Если он не встряхнет свою предвыборную кампанию и не покажет, что является лидером, наступят очень и очень трудные времена в вопросе денег... Люди должны увидеть изменения", - приводит газета слова анонимного источника внутри Демократической партии. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240702/bayden-1956889586.html
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
Спонсоры считают ситуацию с Байденом после дебатов "Армагеддоном", пишет WP
WP: спонсоры демократов считают кампанию Байдена "Армагеддоном"
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Спонсоры Демократической партии США считают предвыборную кампанию президента Джо Байдена после неудачных для него дебатов "Армагеддоном", они полагают, что партии необходим "план Б", сообщает газета Washington Post
со ссылкой на источники внутри партии.
"Один из ведущих спонсоров заявил, что для них "это Армагеддон", - говорится в сообщении издания.
Другой крупный спонсор рассказал газете, что в пятницу он провел внутренний опрос среди поддерживающих партию, где 74% участников ответили, что демократам "нужен план Б", подразумевающий выдвижение новых кандидатов в президенты и вице-президенты. Всего 15% ответили, что продолжают поддерживать Байдена.
"Если он не встряхнет свою предвыборную кампанию и не покажет, что является лидером, наступят очень и очень трудные времена в вопросе денег... Люди должны увидеть изменения", - приводит газета слова анонимного источника внутри Демократической партии.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом
, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте
. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.