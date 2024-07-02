https://ria.ru/20240702/bayden-1956938227.html

Эксперты оценили шансы демократов заменить Байдена

Эксперты оценили шансы демократов заменить Байдена - РИА Новости, 02.07.2024

Эксперты оценили шансы демократов заменить Байдена

Демократам будет трудно заменить президента США Джо Байдена после его плохого выступления во время дебатов с Дональдом Трампом, так как у них нет подходящего... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T18:08

2024-07-02T18:08

2024-07-02T18:08

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предвыборные дебаты трампа и байдена

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Демократам будет трудно заменить президента США Джо Байдена после его плохого выступления во время дебатов с Дональдом Трампом, так как у них нет подходящего кандидата, несмотря на то что вице-президент Камала Харрис, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер могут стать главными претендентами, рассказали РИА Новости эксперты. В ходе своих первых дебатов с Трампом в прошлый четверг Байден говорил сбивчиво и несвязно, чем лишь подтвердил сохраняющиеся опасения по поводу его умственных способностей. По итогам его выступления, ряд демократических политиков, спонсоров и сторонников призвали его отказаться от участия в президентской гонке. "Я сомневаюсь, что мы увидим какие-либо действия демократических лидеров по его замене в качестве кандидата в президенты от их партии. Они и СМИ, которые в подавляющем большинстве являются демократическими (по своим симпатиям - прим. ред.), вложили слишком много усилий в оправдание и покрывание Байдена, чтобы бросить его на этом этапе. Также у демократов гораздо меньше серьезных кандидатов на пост президента, чем у республиканцев, и у них будут большие проблемы с тем, чтобы найти достойную замену Байдену", - заявил главный редактор журнала Chronicles: A Magazine of American Culture и почетный профессор гуманитарных наук Элизабеттаунского колледжа Пол Готтфрид. Алан Кафруни, профессор в области международных отношений кафедры государственного управления колледжа Гамильтона, отметил, что партия демократов находится в состоянии паники и столкнулась с серьезной проблемой, так как попытка убедить Байдена отказаться от участия будет нелегкой и вызовет разногласия внутри партии, поскольку он уже выиграл на этапе выдвижения. "Если Байден будет вынужден, в конце концов, сойти с дистанции – что кажется возможным, но не гарантированным – новый кандидат будет избран на съезде партии в августе. Главными претендентами станут вице-президент Камала Харрис, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер. Пока ни один из кандидатов не пользуется авторитетом или популярностью на общенациональном уровне. Кроме того, процесс отбора приведет к серьезным конфликтам внутри партии", - объяснил Кафруни. Эксперт добавил, что ни Байден, ни какой-либо другой претендент от Демократической партии не намерены отказываться от агрессивной политики в отношении России или безоговорочной поддержки Израиля. "Продолжающаяся эскалация конфликта на любом из этих направлений способна уменьшить шансы партии на победу в ноябре, если учесть, что абсолютное большинство американцев предпочитает переговоры с Россией по Украине и прекращение огня в секторе Газа", - заключил Кафруни. Выборы президента США назначены на ноябрь. Главные претендентами должны стать Байден и бывший президент США Дональд Трамп, оба получили достаточно голосов делегатов, чтобы быть наиболее вероятными кандидатами от Демократической и Республиканской партий соответственно. Трамп и Байден снова будут участвовать в дебатах 10 сентября.

https://ria.ru/20240702/bayden-1956869606.html

https://ria.ru/20240702/bayden-1956935765.html

https://ria.ru/20240702/ssha-1956657859.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024