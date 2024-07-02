Кандидатка на замену Байдена высказала мнение о президенте, сообщили СМИ
Michigan Public: возможная альтернатива Байдену Уитмер выразила ему поддержку
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер, которую ряд СМИ называли возможной альтернативой президенту США Джо Байдену в качестве кандидата от демократов на предстоящих в стране выборах, заявила о своей поддержке действующего американского лидера, сообщает местная радиостанция Michigan Public.
"Я с гордостью поддерживаю Джо Байдена в качестве нашего кандидата и я на 100% на его стороне в борьбе против Дональда Трампа", - приводит портал радиостанции слова Уитмер.
Ранее американская газета Washington Post опубликовала 10 альтернативных кандидатов для замены президента США Джо Байдена на предстоящих выборах главы государства. На первом месте в списке находится вице-президент Камала Харрис. На второе место в Washington Post поставили губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, которую описывают как "реальную альтернативу и почти идеальную на бумаге". Третья строчка досталась министру транспорта США Питу Буттиджичу.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.