Рейтинг@Mail.ru
Кандидатка на замену Байдена высказала мнение о президенте, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/bayden-1956935765.html
Кандидатка на замену Байдена высказала мнение о президенте, сообщили СМИ
Кандидатка на замену Байдена высказала мнение о президенте, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.07.2024
Кандидатка на замену Байдена высказала мнение о президенте, сообщили СМИ
Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер, которую ряд СМИ называли возможной альтернативой президенту США Джо Байдену в качестве кандидата от демократов на... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:58
2024-07-02T17:58
в мире
сша
мичиган
атланта
джо байден
дональд трамп
камала харрис
предвыборные дебаты трампа и байдена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956120034_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_274a5e9895ebdc04b5c4748642cb3da0.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер, которую ряд СМИ называли возможной альтернативой президенту США Джо Байдену в качестве кандидата от демократов на предстоящих в стране выборах, заявила о своей поддержке действующего американского лидера, сообщает местная радиостанция Michigan Public. "Я с гордостью поддерживаю Джо Байдена в качестве нашего кандидата и я на 100% на его стороне в борьбе против Дональда Трампа", - приводит портал радиостанции слова Уитмер. Ранее американская газета Washington Post опубликовала 10 альтернативных кандидатов для замены президента США Джо Байдена на предстоящих выборах главы государства. На первом месте в списке находится вице-президент Камала Харрис. На второе место в Washington Post поставили губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, которую описывают как "реальную альтернативу и почти идеальную на бумаге". Третья строчка досталась министру транспорта США Питу Буттиджичу. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240702/spectator-1956775058.html
https://ria.ru/20240702/bayden-1956903111.html
https://ria.ru/20240628/kharris-1956143290.html
сша
мичиган
атланта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956120034_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6775e645fc37d62df132ee66b9f2cbcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, мичиган, атланта, джо байден, дональд трамп, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Мичиган, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Кандидатка на замену Байдена высказала мнение о президенте, сообщили СМИ

Michigan Public: возможная альтернатива Байдену Уитмер выразила ему поддержку

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер, которую ряд СМИ называли возможной альтернативой президенту США Джо Байдену в качестве кандидата от демократов на предстоящих в стране выборах, заявила о своей поддержке действующего американского лидера, сообщает местная радиостанция Michigan Public.
"Я с гордостью поддерживаю Джо Байдена в качестве нашего кандидата и я на 100% на его стороне в борьбе против Дональда Трампа", - приводит портал радиостанции слова Уитмер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
СМИ назвали провал Байдена на дебатах плохим знаком для Зеленского
Вчера, 05:22
Ранее американская газета Washington Post опубликовала 10 альтернативных кандидатов для замены президента США Джо Байдена на предстоящих выборах главы государства. На первом месте в списке находится вице-президент Камала Харрис. На второе место в Washington Post поставили губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, которую описывают как "реальную альтернативу и почти идеальную на бумаге". Третья строчка досталась министру транспорта США Питу Буттиджичу.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
В случае снятия Байдена с выборов собранные деньги перейдут Харрис
Вчера, 16:21
Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Американский стратег назвала возможного кандидата на замену Байдена
28 июня, 15:42
 
В миреСШАМичиганАтлантаДжо БайденДональд ТрампКамала ХаррисПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала