https://ria.ru/20240702/bayden-1956889586.html

Люди из окружения Байдена отметили ухудшение его состояния, пишут СМИ

Люди из окружения Байдена отметили ухудшение его состояния, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2024

Люди из окружения Байдена отметили ухудшение его состояния, пишут СМИ

Люди из близкого окружения президента США Джо Байдена за последние полгода отметили сильное ухудшение его когнитивных способностей и физического состояния,... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T15:34

2024-07-02T15:34

2024-07-02T15:34

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Люди из близкого окружения президента США Джо Байдена за последние полгода отметили сильное ухудшение его когнитивных способностей и физического состояния, сообщил журналист Карл Бернштейн в эфире телеканала CNN. "Те, кто... часто его видят, говорят, что за последние шесть месяцев есть заметное... снижение когнитивных способностей, а также физическая немощность", - рассказал журналист. Бернштейн добавил, что люди из окружения Байдена за 1,5 года видели 15-20 раз такое же поведение, как во время дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые стали провальными для действующего президента. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240701/bayden-1956733037.html

https://ria.ru/20240702/bayden-1956807064.html

https://ria.ru/20240701/saks-1956632741.html

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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена