Люди из окружения Байдена отметили ухудшение его состояния, пишут СМИ
CNN: люди из окружения Байдена отметили ухудшение его когнитивных способностей
© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
© AP Photo / Gerald Herbert
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Люди из близкого окружения президента США Джо Байдена за последние полгода отметили сильное ухудшение его когнитивных способностей и физического состояния, сообщил журналист Карл Бернштейн в эфире телеканала CNN.
"Те, кто... часто его видят, говорят, что за последние шесть месяцев есть заметное... снижение когнитивных способностей, а также физическая немощность", - рассказал журналист.
Бернштейн добавил, что люди из окружения Байдена за 1,5 года видели 15-20 раз такое же поведение, как во время дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые стали провальными для действующего президента.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.