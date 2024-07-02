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Около 40 процентов демократов высказались за замену Байдена на выборах - РИА Новости, 02.07.2024
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14:40 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/bayden-1956869606.html
Около 40 процентов демократов высказались за замену Байдена на выборах
Около 40 процентов демократов высказались за замену Байдена на выборах - РИА Новости, 02.07.2024
Около 40 процентов демократов высказались за замену Байдена на выборах
Около 40% демократов после выступления президента США Джо Байдена на дебатах с его предшественником Дональдом Трампом выступают за замену кандидата на пост... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:40
2024-07-02T14:40
в мире
сша
атланта
джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Около 40% демократов после выступления президента США Джо Байдена на дебатах с его предшественником Дональдом Трампом выступают за замену кандидата на пост президента от Демократической партии, следует из опроса, проведенного изданием USA Today совместно с Саффолкским университетом. Согласно данным опроса, 41% демократов считают, что партии следует заменить Байдена в качестве кандидата. Опрос проводился 28-30 июня среди тысячи зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240702/ssha-1956657859.html
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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
Около 40 процентов демократов высказались за замену Байдена на выборах

Опрос: около 40 процентов демократов выступают за замену Байдена на выборах

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Около 40% демократов после выступления президента США Джо Байдена на дебатах с его предшественником Дональдом Трампом выступают за замену кандидата на пост президента от Демократической партии, следует из опроса, проведенного изданием USA Today совместно с Саффолкским университетом.
Согласно данным опроса, 41% демократов считают, что партии следует заменить Байдена в качестве кандидата.
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"Тупой и еще тупее". США оказались перед сложным выбором
Вчера, 08:00
Опрос проводился 28-30 июня среди тысячи зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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В миреСШААтлантаДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВыборы президента США — 2024
 
 
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