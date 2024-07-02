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"С Байденом все". Такер Карлсон спрогнозировал снятие президента с выборов - РИА Новости, 02.07.2024
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07:00 02.07.2024 (обновлено: 07:17 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/bayden-1956778773.html
"С Байденом все". Такер Карлсон спрогнозировал снятие президента с выборов
"С Байденом все". Такер Карлсон спрогнозировал снятие президента с выборов - РИА Новости, 02.07.2024
"С Байденом все". Такер Карлсон спрогнозировал снятие президента с выборов
Члены Демократической партии США должны убрать действующего президента Джо Байдена из президентской гонки, это лишь вопрос времени, считает американский... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T07:00
2024-07-02T07:17
в мире
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атланта
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дональд трамп
такер карлсон
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Члены Демократической партии США должны убрать действующего президента Джо Байдена из президентской гонки, это лишь вопрос времени, считает американский журналист Такер Карлсон. В своем сообщении в соцсети X Карлсон отметил, что слишком много членов Демократической партии предположили, что Байден - "сумасшедший" и что теперь они должны его убрать. "С Байденом все. Готов делать ставки. ... Они (демократы - ред.) должны убрать его, и они это сделают. Единственный вопрос - когда. Если они умные, они сделают это незамедлительно", - написал Карлсон в сети X. По его мнению, фраза о том, что "только Байден может принять решение уйти", является "абсурдом" и не отражают то, как функционирует Демократическая партия. Журналист отметил, что экс-президента США Дональд Трамп теперь уже не просто кандидат от Республиканской партии, но и " наиболее вероятный президент". Ранее агентство Блумберг сообщало, что Демократическая партия может выдвинуть Байдена номинантом на президентский пост уже 21 июля. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240623/kandidatura-1954833133.html
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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, такер карлсон, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Такер Карлсон, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
"С Байденом все". Такер Карлсон спрогнозировал снятие президента с выборов

Такер Карлсон: снятие Байдена с выборов демократами является вопросом времени

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Члены Демократической партии США должны убрать действующего президента Джо Байдена из президентской гонки, это лишь вопрос времени, считает американский журналист Такер Карлсон.
В своем сообщении в соцсети X Карлсон отметил, что слишком много членов Демократической партии предположили, что Байден - "сумасшедший" и что теперь они должны его убрать.
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Трамп заявил, что уже выбрал кандидатуру вице-президента
23 июня, 11:54
"С Байденом все. Готов делать ставки. ... Они (демократы - ред.) должны убрать его, и они это сделают. Единственный вопрос - когда. Если они умные, они сделают это незамедлительно", - написал Карлсон в сети X.
По его мнению, фраза о том, что "только Байден может принять решение уйти", является "абсурдом" и не отражают то, как функционирует Демократическая партия. Журналист отметил, что экс-президента США Дональд Трамп теперь уже не просто кандидат от Республиканской партии, но и " наиболее вероятный президент".
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Демократическая партия может выдвинуть Байдена номинантом на президентский пост уже 21 июля.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
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Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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Вчера, 14:58
 
В миреСШААтлантаДжо БайденДональд ТрампТакер КарлсонПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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