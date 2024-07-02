https://ria.ru/20240702/bayden-1956771335.html

Байден объяснил, чем опасно решение суда по иммунитету президента

Байден объяснил, чем опасно решение суда по иммунитету президента - РИА Новости, 02.07.2024

Байден объяснил, чем опасно решение суда по иммунитету президента

Президенты США после решения Верховного суда о наличии у них неприкосновенности могут игнорировать закон, заявил нынешний американский лидер Джо Байден. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T03:23

2024-07-02T03:23

2024-07-02T03:23

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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Президенты США после решения Верховного суда о наличии у них неприкосновенности могут игнорировать закон, заявил нынешний американский лидер Джо Байден. "После сегодняшнего решения Верховного суда вновь будет зависеть лишь от личности мужчины или женщины на посту определение границ президентской власти, потому что закон больше не будет этого делать. Я знаю, что я буду уважать пределы полномочий, как я уже делал это три с половиной года. Но любой президент, включая (Дональда) Трампа, теперь могут свободно игнорировать закон", - заявил Байден в специальном обращении из Белого дома. Байден заявил о страхе за демократию в Америке и в конце своего выступления отметил: "Сохрани Господь нашу демократию". В постановлении высшей судебной инстанции страны говорится, что президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном качестве, но часть из того, что ему инкриминируется, под это определение может не попадать. Трамп настаивает на том, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента США, включая центральный эпизод процесса - штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах его конкурента-демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20240702/bayden-1956770714.html

https://ria.ru/20240206/tramp-1925789852.html

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в мире, сша, америка, джо байден