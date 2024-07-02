https://ria.ru/20240702/bayden-1956770714.html

Байден оценил возможность приговора Трампу по делу о штурме Капитолия

Байден оценил возможность приговора Трампу по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 02.07.2024

Байден оценил возможность приговора Трампу по делу о штурме Капитолия

Приговор против бывшего президента США Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года после решения Верховного суда страны о наличии у глав... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T03:07

2024-07-02T03:07

2024-07-02T03:07

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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Приговор против бывшего президента США Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года после решения Верховного суда страны о наличии у глав государств частичного иммунитета маловероятен, заявил нынешний американский лидер Джо Байден. "Человек, который отправил толпу в Капитолий, может столкнуться с осуждением по уголовному делу за случившееся в тот день. Американцы заслуживают ответа суда перед предстоящими выборами. Общественность имеет право знать ответ на вопрос о том, что произошло 6 января, до того, как будут голосовать вновь. Теперь из-за сегодняшнего решения это крайне маловероятно", - заявил Байден в специальном обращении из Белого дома. По его словам, теперь решать о том, было ли поведение Трампа незаконным, будут сами американцы. В постановлении высшей судебной инстанции страны говорится, что президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном качестве, но часть из того, что ему инкриминируется, под это определение может не попадать. Трамп настаивает на том, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента США, включая центральный эпизод процесса – штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах его конкурента-демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20240630/bayden-1956509022.html

https://ria.ru/20240206/tramp-1925789852.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден