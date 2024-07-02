Рейтинг@Mail.ru
Байден назвал решение суда по иммунитету Трампа опасным - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:52 02.07.2024 (обновлено: 09:04 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/bayden-1956769779.html
Байден назвал решение суда по иммунитету Трампа опасным
Байден назвал решение суда по иммунитету Трампа опасным - РИА Новости, 02.07.2024
Байден назвал решение суда по иммунитету Трампа опасным
Решение Верховного суда США относительно частичного иммунитета Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия создает опасный прецедент и нарушает верховенство... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T02:52
2024-07-02T09:04
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956786719_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdad94590d70856c8aadf6b07544d848.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Решение Верховного суда США относительно частичного иммунитета Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия создает опасный прецедент и нарушает верховенство закона в стране, заявил президент Джо Байден."Сегодняшнее решение почти наверняка означает, что действия президента буквально ничем не ограничены, что является фундаментально новым принципом. Это – опасный прецедент, поскольку полномочия администрации больше не будут ограничены законом и даже Верховным судом США", — сказал американский лидер в специальном выступлении, которое транслировал Белый дом.По словам Байдена, американская общественность "имеет право получить ответы" относительно штурма Капитолия, однако решение Верховного суда США делает такое развитие событий "крайне маловероятным".Глава Белого дома также выразил мнение, что данный вердикт оставляет мало шансов на приговор Трампу по делу о штурме Капитолия. При этом он выступил утверждением, что после такого решения Верховного суда президенты США смогут игнорировать закон.В понедельник Верховный суд США вынес вердикт, согласно которому глава государства неподсуден только за те действия, которые он совершил в официальном качестве. В то же время часть предъявленных Трампу обвинений могут не подпадать под это определение.Сам бывший президент приветствовал решение, назвав его "большой победой для демократии".Трамп настаивает на том, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента США, включая центральный эпизод процесса – штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года, когда те пытались сорвать утверждение конгрессом победы на выборах его конкурента-демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20240701/tramp-1956576472.html
https://ria.ru/20240628/tramp-1956242008.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956786719_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_695bd41c058d2cf38bcd8577882b2321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Байден назвал решение суда по иммунитету Трампа опасным

Байден назвал решение суда о частичной неприкосновенности Трампа опасным

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. 1 июля 2024
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. 1 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. 1 июля 2024
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Решение Верховного суда США относительно частичного иммунитета Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия создает опасный прецедент и нарушает верховенство закона в стране, заявил президент Джо Байден.
«
"Сегодняшнее решение почти наверняка означает, что действия президента буквально ничем не ограничены, что является фундаментально новым принципом. Это – опасный прецедент, поскольку полномочия администрации больше не будут ограничены законом и даже Верховным судом США", — сказал американский лидер в специальном выступлении, которое транслировал Белый дом.
По словам Байдена, американская общественность "имеет право получить ответы" относительно штурма Капитолия, однако решение Верховного суда США делает такое развитие событий "крайне маловероятным".
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Стало известно о плане "мести" Трампа в случае переизбрания
Вчера, 11:33
Глава Белого дома также выразил мнение, что данный вердикт оставляет мало шансов на приговор Трампу по делу о штурме Капитолия. При этом он выступил утверждением, что после такого решения Верховного суда президенты США смогут игнорировать закон.
В понедельник Верховный суд США вынес вердикт, согласно которому глава государства неподсуден только за те действия, которые он совершил в официальном качестве. В то же время часть предъявленных Трампу обвинений могут не подпадать под это определение.
Сам бывший президент приветствовал решение, назвав его "большой победой для демократии".
Трамп настаивает на том, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента США, включая центральный эпизод процесса – штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года, когда те пытались сорвать утверждение конгрессом победы на выборах его конкурента-демократа Джо Байдена.
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Трамп назвал Байдена чудовищно некомпетентным
28 июня, 23:23
 
В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала