https://ria.ru/20240702/bayden-1956769779.html

Байден назвал решение суда по иммунитету Трампа опасным

Байден назвал решение суда по иммунитету Трампа опасным - РИА Новости, 02.07.2024

Байден назвал решение суда по иммунитету Трампа опасным

Решение Верховного суда США относительно частичного иммунитета Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия создает опасный прецедент и нарушает верховенство... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T02:52

2024-07-02T02:52

2024-07-02T09:04

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ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Решение Верховного суда США относительно частичного иммунитета Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия создает опасный прецедент и нарушает верховенство закона в стране, заявил президент Джо Байден."Сегодняшнее решение почти наверняка означает, что действия президента буквально ничем не ограничены, что является фундаментально новым принципом. Это – опасный прецедент, поскольку полномочия администрации больше не будут ограничены законом и даже Верховным судом США", — сказал американский лидер в специальном выступлении, которое транслировал Белый дом.По словам Байдена, американская общественность "имеет право получить ответы" относительно штурма Капитолия, однако решение Верховного суда США делает такое развитие событий "крайне маловероятным".Глава Белого дома также выразил мнение, что данный вердикт оставляет мало шансов на приговор Трампу по делу о штурме Капитолия. При этом он выступил утверждением, что после такого решения Верховного суда президенты США смогут игнорировать закон.В понедельник Верховный суд США вынес вердикт, согласно которому глава государства неподсуден только за те действия, которые он совершил в официальном качестве. В то же время часть предъявленных Трампу обвинений могут не подпадать под это определение.Сам бывший президент приветствовал решение, назвав его "большой победой для демократии".Трамп настаивает на том, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента США, включая центральный эпизод процесса – штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года, когда те пытались сорвать утверждение конгрессом победы на выборах его конкурента-демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20240701/tramp-1956576472.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден