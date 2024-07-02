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В Москве водитель пострадал при взрыве газа на крыше автобуса
В Москве водитель пострадал при взрыве газа на крыше автобуса - РИА Новости, 02.07.2024
В Москве водитель пострадал при взрыве газа на крыше автобуса
Водителя, на крыше автобуса которого взорвалось газовое оборудование на севере Москвы, отправили в больницу после осмотра, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:05
2024-07-02T14:05
2024-07-02T14:14
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Водителя, на крыше автобуса которого взорвалось газовое оборудование на севере Москвы, отправили в больницу после осмотра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При взрыве на крыше автобуса газобаллонного оборудования пострадал водитель. После осмотра врачами его доставили в больницу", - сказал собеседник агентства. Происшествие произошло по адресу: Ижорский проезд, дом 11, строение 5. Его обстоятельства и состояние водителя уточняются. По данным дептранса, водитель маршрута №672 "услышал хлопок и остановил автобус", пассажиры не пострадали.
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происшествия, москва
В Москве водитель пострадал при взрыве газа на крыше автобуса
В Москве водителя автобуса отправили в больницу после взрыва газа на крыше
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Водителя, на крыше автобуса которого взорвалось газовое оборудование на севере Москвы, отправили в больницу после осмотра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При взрыве на крыше автобуса газобаллонного оборудования пострадал водитель. После осмотра врачами его доставили в больницу", - сказал собеседник агентства.
Происшествие произошло по адресу: Ижорский проезд, дом 11, строение 5. Его обстоятельства и состояние водителя уточняются.
По данным дептранса, водитель маршрута №672 "услышал хлопок и остановил автобус", пассажиры не пострадали.