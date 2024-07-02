https://ria.ru/20240702/avtobus-1956860980.html

В Москве водитель пострадал при взрыве газа на крыше автобуса

В Москве водитель пострадал при взрыве газа на крыше автобуса - РИА Новости, 02.07.2024

В Москве водитель пострадал при взрыве газа на крыше автобуса

Водителя, на крыше автобуса которого взорвалось газовое оборудование на севере Москвы, отправили в больницу после осмотра, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:05

2024-07-02T14:05

2024-07-02T14:14

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Водителя, на крыше автобуса которого взорвалось газовое оборудование на севере Москвы, отправили в больницу после осмотра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При взрыве на крыше автобуса газобаллонного оборудования пострадал водитель. После осмотра врачами его доставили в больницу", - сказал собеседник агентства. Происшествие произошло по адресу: Ижорский проезд, дом 11, строение 5. Его обстоятельства и состояние водителя уточняются. По данным дептранса, водитель маршрута №672 "услышал хлопок и остановил автобус", пассажиры не пострадали.

https://ria.ru/20240412/vzryv-1939594555.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва