Рейтинг@Mail.ru
В Москве водитель пострадал при взрыве газа на крыше автобуса - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 02.07.2024 (обновлено: 14:14 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/avtobus-1956860980.html
В Москве водитель пострадал при взрыве газа на крыше автобуса
В Москве водитель пострадал при взрыве газа на крыше автобуса - РИА Новости, 02.07.2024
В Москве водитель пострадал при взрыве газа на крыше автобуса
Водителя, на крыше автобуса которого взорвалось газовое оборудование на севере Москвы, отправили в больницу после осмотра, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:05
2024-07-02T14:14
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956850231_0:373:963:915_1920x0_80_0_0_b922d002abd38c23f5342fe961e2122d.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Водителя, на крыше автобуса которого взорвалось газовое оборудование на севере Москвы, отправили в больницу после осмотра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При взрыве на крыше автобуса газобаллонного оборудования пострадал водитель. После осмотра врачами его доставили в больницу", - сказал собеседник агентства. Происшествие произошло по адресу: Ижорский проезд, дом 11, строение 5. Его обстоятельства и состояние водителя уточняются. По данным дептранса, водитель маршрута №672 "услышал хлопок и остановил автобус", пассажиры не пострадали.
https://ria.ru/20240412/vzryv-1939594555.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956850231_0:283:963:1005_1920x0_80_0_0_a793dc12af74ad27ce9a403cf8afb355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве водитель пострадал при взрыве газа на крыше автобуса

В Москве водителя автобуса отправили в больницу после взрыва газа на крыше

© Фото : соцсетиАвтобус, на крыше которого взорвался газовый баллон в Москве
Автобус, на крыше которого взорвался газовый баллон в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : соцсети
Автобус, на крыше которого взорвался газовый баллон в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Водителя, на крыше автобуса которого взорвалось газовое оборудование на севере Москвы, отправили в больницу после осмотра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При взрыве на крыше автобуса газобаллонного оборудования пострадал водитель. После осмотра врачами его доставили в больницу", - сказал собеседник агентства.
Происшествие произошло по адресу: Ижорский проезд, дом 11, строение 5. Его обстоятельства и состояние водителя уточняются.
По данным дептранса, водитель маршрута №672 "услышал хлопок и остановил автобус", пассажиры не пострадали.
Место срабатывания взрывного устройства под автомобилем в Москве. 12 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
На севере Москвы под автомобилем сработало взрывное устройство
12 апреля, 13:12
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала