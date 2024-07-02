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Каждый второй житель Австрии испытывает финансовые трудности, показал опрос - РИА Новости, 02.07.2024
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19:16 02.07.2024
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Каждый второй житель Австрии испытывает финансовые трудности, показал опрос
Каждый второй житель Австрии испытывает финансовые трудности, показал опрос - РИА Новости, 02.07.2024
Каждый второй житель Австрии испытывает финансовые трудности, показал опрос
Опрос, проведенный компанией Ipsos в июне среди 800 жителей Австрии, показал, что 52% испытывают финансовые трудности, сообщил австрийский телеканал Puls24. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:16
2024-07-02T19:16
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ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. Опрос, проведенный компанией Ipsos в июне среди 800 жителей Австрии, показал, что 52% испытывают финансовые трудности, сообщил австрийский телеканал Puls24. "В ходе опроса, проведенного компанией Ipsos (среди 800 человек), только 48% жителей всех федеральных земель заявили, что они хорошо справляются с имеющимися у них деньгами. Среди людей с низким уровнем образования этот показатель еще ниже - 42%", - отметил телеканал. Согласно этому же опросу, большинство жителей Австрии также придерживаются мрачных прогнозов на ближайшие двенадцать месяцев. Так, например, 76% респондентов считают, что доходы в ближайший год не вырастут. Кроме того, 67% ожидают, что уровень безработицы продолжит расти. Также 55% ожидают роста инфляции. Почти половина (46%) ожидает повышения налогов. В то же время большинство людей ожидают, что расходы домохозяйств увеличатся. Опрос также показал, что 76% жителей Австрии ожидают роста цен на продукты питания, 71% - на досуг, 66% - на здравоохранение, 52% - на аренду и кредиты. Кроме того, австрийцев спросили, в чем они видят причину роста цен. Опрошенные называли несколько причин. Так, 77% считают, что причина кроется в политике федерального правительства, 70% назвали причиной мировую экономику, 69% - конфликт на Украине, 60% - иммиграцию.
https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html
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австрия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Австрия, Украина, В мире
Каждый второй житель Австрии испытывает финансовые трудности, показал опрос

Puls24: 52% жителей Австрии испытывают финансовые трудности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Вену с Дунайской телебашни
Вид на Вену с Дунайской телебашни - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. Опрос, проведенный компанией Ipsos в июне среди 800 жителей Австрии, показал, что 52% испытывают финансовые трудности, сообщил австрийский телеканал Puls24.
"В ходе опроса, проведенного компанией Ipsos (среди 800 человек), только 48% жителей всех федеральных земель заявили, что они хорошо справляются с имеющимися у них деньгами. Среди людей с низким уровнем образования этот показатель еще ниже - 42%", - отметил телеканал.
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Согласно этому же опросу, большинство жителей Австрии также придерживаются мрачных прогнозов на ближайшие двенадцать месяцев.
Так, например, 76% респондентов считают, что доходы в ближайший год не вырастут. Кроме того, 67% ожидают, что уровень безработицы продолжит расти. Также 55% ожидают роста инфляции.
Почти половина (46%) ожидает повышения налогов. В то же время большинство людей ожидают, что расходы домохозяйств увеличатся.
Опрос также показал, что 76% жителей Австрии ожидают роста цен на продукты питания, 71% - на досуг, 66% - на здравоохранение, 52% - на аренду и кредиты.
Кроме того, австрийцев спросили, в чем они видят причину роста цен. Опрошенные называли несколько причин. Так, 77% считают, что причина кроется в политике федерального правительства, 70% назвали причиной мировую экономику, 69% - конфликт на Украине, 60% - иммиграцию.
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Специальная военная операция на УкраинеАвстрияУкраинаВ мире
 
 
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