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Советник президента Сирии попала в ДТП - РИА Новости, 02.07.2024
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23:27 02.07.2024
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Советник президента Сирии попала в ДТП
Советник президента Сирии попала в ДТП - РИА Новости, 02.07.2024
Советник президента Сирии попала в ДТП
Советник президента Сирии Башара Асада Луна аш-Шибль попала в ДТП и находится в реанимации, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на политическую и... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T23:27
2024-07-02T23:27
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дамаск (город)
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КАИР, 2 июл – РИА Новости. Советник президента Сирии Башара Асада Луна аш-Шибль попала в ДТП и находится в реанимации, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на политическую и информационную службу канцелярии Асада. Сообщается, что автомобиль, в котором находилась аш-Шибль, вылетел с дороги, в результате чего советник Асада получила серьезные травмы. "Она была доставлена в одну из больниц Дамаска, где выяснилось, что у нее кровоизлияние в голове, что потребовало помещения в реанимацию для получения лечения", - пишет агентство.
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в мире, сирия, дамаск (город), башар асад
В мире, Сирия, Дамаск (город), Башар Асад
Советник президента Сирии попала в ДТП

SANA: советник Асада Луна аш-Шибль попала в ДТП и находится в реанимации

© Фото : SANAМашина скорой в Сирии
Машина скорой в Сирии - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : SANA
Машина скорой в Сирии. Архивное фото
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КАИР, 2 июл – РИА Новости. Советник президента Сирии Башара Асада Луна аш-Шибль попала в ДТП и находится в реанимации, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на политическую и информационную службу канцелярии Асада.
Сообщается, что автомобиль, в котором находилась аш-Шибль, вылетел с дороги, в результате чего советник Асада получила серьезные травмы.
"Она была доставлена в одну из больниц Дамаска, где выяснилось, что у нее кровоизлияние в голове, что потребовало помещения в реанимацию для получения лечения", - пишет агентство.
 
В миреСирияДамаск (город)Башар Асад
 
 
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