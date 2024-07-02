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Советник президента Сирии попала в ДТП

Советник президента Сирии попала в ДТП - РИА Новости, 02.07.2024

Советник президента Сирии попала в ДТП

Советник президента Сирии Башара Асада Луна аш-Шибль попала в ДТП и находится в реанимации, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на политическую и... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T23:27

2024-07-02T23:27

2024-07-02T23:27

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сирия

дамаск (город)

башар асад

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КАИР, 2 июл – РИА Новости. Советник президента Сирии Башара Асада Луна аш-Шибль попала в ДТП и находится в реанимации, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на политическую и информационную службу канцелярии Асада. Сообщается, что автомобиль, в котором находилась аш-Шибль, вылетел с дороги, в результате чего советник Асада получила серьезные травмы. "Она была доставлена в одну из больниц Дамаска, где выяснилось, что у нее кровоизлияние в голове, что потребовало помещения в реанимацию для получения лечения", - пишет агентство.

сирия

дамаск (город)

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в мире, сирия, дамаск (город), башар асад