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При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 02.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 02.07.2024 (обновлено: 13:53 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/ataka-1956833120.html
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 02.07.2024
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина
Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:19
2024-07-02T13:53
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
октябрьский
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 июл — РИА Новости. Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Дрон-камикадзе ВСУ атаковал поселок Октябрьский Белгородского района. По предварительной информации, пострадал один мирный житель", — говорится в публикации.Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные осколочные ранения области живота, а также рук и ног. На скорой помощи его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.Взрыв также повредил микроавтобус и один легковой автомобиль. Белгородский район на юге граничит с Харьковской области Украины, протяженность границы — около 50 километров. Как заявлял Владимир Путин, Россия вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить населенные пункты от обстрелов со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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происшествия, белгородский район, октябрьский, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Октябрьский, Белгородская область, Вячеслав Гладков
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

Гладков: житель белгородского поселка Октябрьский пострадал при атаке дрона ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области,Автомобиль, поврежденный в результате атаки дрона ВСУ в поселке Октябрьский Белгородской области
Автомобиль, поврежденный в результате атаки дрона ВСУ в поселке Октябрьский Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области,
Автомобиль, поврежденный в результате атаки дрона ВСУ в поселке Октябрьский Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 июл — РИА Новости. Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Дрон-камикадзе ВСУ атаковал поселок Октябрьский Белгородского района. По предварительной информации, пострадал один мирный житель", — говорится в публикации.
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Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные осколочные ранения области живота, а также рук и ног. На скорой помощи его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.
Взрыв также повредил микроавтобус и один легковой автомобиль.
Белгородский район на юге граничит с Харьковской области Украины, протяженность границы — около 50 километров.
Как заявлял Владимир Путин, Россия вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить населенные пункты от обстрелов со стороны ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районОктябрьскийБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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