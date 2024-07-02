https://ria.ru/20240702/ataka-1956833120.html

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 02.07.2024

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:19

2024-07-02T12:19

2024-07-02T13:53

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

октябрьский

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 июл — РИА Новости. Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Дрон-камикадзе ВСУ атаковал поселок Октябрьский Белгородского района. По предварительной информации, пострадал один мирный житель", — говорится в публикации.Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные осколочные ранения области живота, а также рук и ног. На скорой помощи его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.Взрыв также повредил микроавтобус и один легковой автомобиль. Белгородский район на юге граничит с Харьковской области Украины, протяженность границы — около 50 километров. Как заявлял Владимир Путин, Россия вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить населенные пункты от обстрелов со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240616/bezopasnost-1953234260.html

белгородский район

октябрьский

белгородская область

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