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Источник: беспилотники атаковали Алешки и Любимовку в Херсонской области - РИА Новости, 02.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/ataka-1956794149.html
Источник: беспилотники атаковали Алешки и Любимовку в Херсонской области
Источник: беспилотники атаковали Алешки и Любимовку в Херсонской области - РИА Новости, 02.07.2024
Источник: беспилотники атаковали Алешки и Любимовку в Херсонской области
Населенные пункты левобережья Днепра Херсонской области Алешки и Любимовка были атакованы украинскими ударными беспилотниками, в результате один человек получил РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T09:53
2024-07-02T09:53
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 2 июл - РИА Новости. Населенные пункты левобережья Днепра Херсонской области Алешки и Любимовка были атакованы украинскими ударными беспилотниками, в результате один человек получил ранение, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Под атаку беспилотников ВСУ попали населенные пункты Алешки и Любимовка. В результате агрессии один человек был ранен", - сказал он. Кроме того, за сутки левобережье Днепра Херсонской области подверглось артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. Противник нанес 44 удара по 11 населенным пунктам: Челбурда, Новая Каховка, Каховка, Саги, Солонцы, Велика Кардашинка, Корсунка, Обрывка, Сергеевка, Коробки и Голая Пристань. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
Источник: беспилотники атаковали Алешки и Любимовку в Херсонской области

Один человек пострадал при атаке украинского дрона на Херсонскую область

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 2 июл - РИА Новости. Населенные пункты левобережья Днепра Херсонской области Алешки и Любимовка были атакованы украинскими ударными беспилотниками, в результате один человек получил ранение, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Под атаку беспилотников ВСУ попали населенные пункты Алешки и Любимовка. В результате агрессии один человек был ранен", - сказал он.
Кроме того, за сутки левобережье Днепра Херсонской области подверглось артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. Противник нанес 44 удара по 11 населенным пунктам: Челбурда, Новая Каховка, Каховка, Саги, Солонцы, Велика Кардашинка, Корсунка, Обрывка, Сергеевка, Коробки и Голая Пристань.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Запад отверг предложения Путина
9 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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