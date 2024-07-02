Российские специалисты раскрыли все секреты взрывателя ракеты ATACMS
Российские специалисты досконально изучили взрыватель американской ракеты ATACMS
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские специалисты досконально изучили сложный и многокомпонентный взрыватель ракеты ATACMS, рассказал в беседе с РИА Новости эксперт по работе с вооружением.
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"Данная боевая часть была разработана для противокорабельной ракеты, а в дальнейшем была установлена на ракету ATACMS. Мы произвели обезвреживание взрывателя. На нем установлен промежуточный детонатор. Взрывчатые вещества переданы на экспертизу для изучения", — сказал он.
ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS. Накануне стало известно, что российские эксперты изучают систему наведения и коррекции полета ракеты — в их распоряжении оказались блок лазерных гироскопов и GPS модуль.
По словам собеседника агентства, специалистам удалось вскрыть корпус взрывателя. Внутри оказался сложный механизм с возможностью установок в зависимости от задач.
"Взрыватель стоял в боевом положении, на что нам указывает буква "А" в специальном окошке. У него часовая система дальнего взведения за счет подвижного маятника. Через время происходит его взведение. Также во внутренней части стоит поворотный движок, который замыкает внутреннюю цепь взрывателя. Система дублированная. Установлено четыре капсюля детонатора. Основное приведение запуска механизма — на магнитных элементах", — пояснил эксперт.
Он отметил, что такая сложная конструкция связана с безопасностью применения. Российские специалисты уже изучили взрыватель, добавил эксперт.
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"Секретов в нем для нас не осталось никаких", — заключил он.
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США начали поставлять ATACMS на Украину осенью прошлого года, а в апреле Пентагон подтвердил РИА Новости, что в один из последних пакетов военной помощи вошли ракеты повышенной дальности. Утверждалось, что они предназначены для использования "в пределах суверенной украинской территории". По версии американских СМИ, речь идет о модификации с радиусом поражения 300 километров.
Президент Владимир Путин в октябре прошлого года назвал решение США передать Киеву ATACMS очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.