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Защита журналиста Гершковича обжаловала продление его ареста

Защита журналиста Гершковича обжаловала продление его ареста - РИА Новости, 02.07.2024

Защита журналиста Гершковича обжаловала продление его ареста

Адвокат обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича обжаловал постановление о продлении ареста его подзащитному до 13 декабря,... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:05

2024-07-02T14:05

2024-07-02T14:05

происшествия

свердловская область

россия

эван гершкович

свердловский областной суд

центральное разведывательное управление (цру)

уралвагонзавод

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Адвокат обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича обжаловал постановление о продлении ареста его подзащитному до 13 декабря, сообщает во вторник пресс-служба Свердловского областного суда. "В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба адвоката Эвана Гершковича на постановление Свердловского областного суда о продлении подсудимому меры пресечения по 13 декабря 2024 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что жалоба будет рассмотрена Вторым апелляционным судом общей юрисдикции. Первое заседание по делу Гершковича прошло 26 июня в Свердловском облсуде в закрытом режиме. Как уточнили РИА Новости в суде, в этот же день решался вопрос о продлении меры пресечения. По версии следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).

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происшествия, свердловская область, россия, эван гершкович, свердловский областной суд, центральное разведывательное управление (цру), уралвагонзавод