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Защита журналиста Гершковича обжаловала продление его ареста - РИА Новости, 02.07.2024
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14:05 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/arest-1956861253.html
Защита журналиста Гершковича обжаловала продление его ареста
Защита журналиста Гершковича обжаловала продление его ареста - РИА Новости, 02.07.2024
Защита журналиста Гершковича обжаловала продление его ареста
Адвокат обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича обжаловал постановление о продлении ареста его подзащитному до 13 декабря,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:05
2024-07-02T14:05
происшествия
свердловская область
россия
эван гершкович
свердловский областной суд
центральное разведывательное управление (цру)
уралвагонзавод
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Адвокат обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича обжаловал постановление о продлении ареста его подзащитному до 13 декабря, сообщает во вторник пресс-служба Свердловского областного суда. "В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба адвоката Эвана Гершковича на постановление Свердловского областного суда о продлении подсудимому меры пресечения по 13 декабря 2024 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что жалоба будет рассмотрена Вторым апелляционным судом общей юрисдикции. Первое заседание по делу Гершковича прошло 26 июня в Свердловском облсуде в закрытом режиме. Как уточнили РИА Новости в суде, в этот же день решался вопрос о продлении меры пресечения. По версии следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).
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происшествия, свердловская область, россия, эван гершкович, свердловский областной суд, центральное разведывательное управление (цру), уралвагонзавод
Происшествия, Свердловская область, Россия, Эван Гершкович, Свердловский областной суд, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Уралвагонзавод
Защита журналиста Гершковича обжаловала продление его ареста

Адвокат Гершковича обжаловал продление его ареста до 13 декабря

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Адвокат обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича обжаловал постановление о продлении ареста его подзащитному до 13 декабря, сообщает во вторник пресс-служба Свердловского областного суда.
"В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба адвоката Эвана Гершковича на постановление Свердловского областного суда о продлении подсудимому меры пресечения по 13 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что жалоба будет рассмотрена Вторым апелляционным судом общей юрисдикции.
Первое заседание по делу Гершковича прошло 26 июня в Свердловском облсуде в закрытом режиме. Как уточнили РИА Новости в суде, в этот же день решался вопрос о продлении меры пресечения.
По версии следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).
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ПроисшествияСвердловская областьРоссияЭван ГершковичСвердловский областной судЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Уралвагонзавод
 
 
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