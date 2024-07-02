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В Подмосковье подросток в маске угрожал сотрудникам железной дороги
В Подмосковье подросток в маске угрожал сотрудникам железной дороги - РИА Новости, 02.07.2024
В Подмосковье подросток в маске угрожал сотрудникам железной дороги
Суд в Москве арестовал на два месяца подростка из Электростали, который угрожал стволом сотрудникам железной дороги, пока его товарищи разрисовывали вагоны... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T10:58
2024-07-02T10:58
2024-07-02T10:58
происшествия
электросталь
москва
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Суд в Москве арестовал на два месяца подростка из Электростали, который угрожал стволом сотрудникам железной дороги, пока его товарищи разрисовывали вагоны граффити, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. По информации ведомства, 28 июня группа молодых людей на платформе станции Львовская нанесла граффити на вагоны электропоезда. Их действия заметили охранник и помощник машиниста и попытались пресечь акт вандализма. После чего 17-летний житель Электростали, используя "предмет похожий на пистолет, скрывая свое лицо за маской, стал угрожать расправой, в том числе используя ненормативную лексику, в отношении безоружных сотрудника транспортной безопасности и помощника машиниста". Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". "Несовершеннолетний по горячим следам был задержан сотрудниками линейного отдела полиции. По ходатайству следствия, с учетом позиции государственного обвинителя, в отношении обвиняемого Басманным районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240604/proisshestviya-1950344010.html
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происшествия, электросталь, москва
Происшествия, Электросталь, Москва
В Подмосковье подросток в маске угрожал сотрудникам железной дороги
В Москве арестовали подростка, угрожавшего стволом сотрудникам железной дороги
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Суд в Москве арестовал на два месяца подростка из Электростали, который угрожал стволом сотрудникам железной дороги, пока его товарищи разрисовывали вагоны граффити, сообщает пресс-служба
Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
По информации ведомства, 28 июня группа молодых людей на платформе станции Львовская нанесла граффити на вагоны электропоезда. Их действия заметили охранник и помощник машиниста и попытались пресечь акт вандализма.
После чего 17-летний житель Электростали, используя "предмет похожий на пистолет, скрывая свое лицо за маской, стал угрожать расправой, в том числе используя ненормативную лексику, в отношении безоружных сотрудника транспортной безопасности и помощника машиниста".
Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
"Несовершеннолетний по горячим следам был задержан сотрудниками линейного отдела полиции. По ходатайству следствия, с учетом позиции государственного обвинителя, в отношении обвиняемого Басманным районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.