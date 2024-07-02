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В Москве заочно арестовали экс-министра финансов Украины Шлапака
В Москве заочно арестовали экс-министра финансов Украины Шлапака - РИА Новости, 02.07.2024
В Москве заочно арестовали экс-министра финансов Украины Шлапака
Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования генерал-лейтенанта ВСУ... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T10:34
2024-07-02T10:34
2024-07-02T10:37
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Довганя, сообщили РИА Новости в суде."Постановлениями Басманного районного суда города Москвы Шлапаку Александру Витальевичу, Довганю Игорю Андреевичу каждому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - сказали в суде.Там уточнили, что срок ареста исчисляется с момента их экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента их задержания на территории Российской Федерации.По данным суда, им заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны).Оба объявлены в международный розыск.
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москва, украина, александр шлапак, происшествия, вооруженные силы украины
Москва, Украина, Александр Шлапак, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Москве заочно арестовали экс-министра финансов Украины Шлапака
Суд в Москве заочно арестовал экс-министра финансов Украины Шлапака
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Довганя, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлениями Басманного районного суда города Москвы Шлапаку Александру Витальевичу, Довганю Игорю Андреевичу каждому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - сказали в суде.
Там уточнили, что срок ареста исчисляется с момента их экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента их задержания на территории Российской Федерации.
По данным суда, им заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ
(Применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Оба объявлены в международный розыск.