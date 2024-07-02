https://ria.ru/20240702/arest-1956807351.html

В Москве заочно арестовали экс-министра финансов Украины Шлапака

В Москве заочно арестовали экс-министра финансов Украины Шлапака - РИА Новости, 02.07.2024

В Москве заочно арестовали экс-министра финансов Украины Шлапака

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования генерал-лейтенанта ВСУ... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:34

2024-07-02T10:34

2024-07-02T10:37

москва

украина

александр шлапак

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Довганя, сообщили РИА Новости в суде."Постановлениями Басманного районного суда города Москвы Шлапаку Александру Витальевичу, Довганю Игорю Андреевичу каждому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - сказали в суде.Там уточнили, что срок ареста исчисляется с момента их экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента их задержания на территории Российской Федерации.По данным суда, им заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны).Оба объявлены в международный розыск.

https://ria.ru/20240701/gordon-1956666951.html

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москва, украина, александр шлапак, происшествия, вооруженные силы украины