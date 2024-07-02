https://ria.ru/20240702/almaz-1956982131.html

Россия стала лидером по стоимости добытых алмазов

Россия стала лидером по стоимости добытых алмазов - РИА Новости, 02.07.2024

Россия стала лидером по стоимости добытых алмазов

Россия в прошлом году осталась главным "добытчиком" алмазов - на страну второй раз в истории пришлось более трети всех добытых в мире каратов, при этом впервые... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T23:32

2024-07-02T23:32

2024-07-02T23:32

экономика

россия

ботсвана

канада

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия в прошлом году осталась главным "добытчиком" алмазов - на страну второй раз в истории пришлось более трети всех добытых в мире каратов, при этом впервые с 2019 года Россия смогла обогнать Ботсвану по стоимости полученных камней, следует из расчетов РИА Новости по данным Кимберлийского процесса. Объем мирового производства алмазов в прошлом году сократился на 8% - до 111,5 миллиона карат, а стоимость этих камней уменьшилась на пятую часть - до 12,7 миллиарда долларов. Прошлогодний объем добычи стал вторым наихудшим в истории - более низкий результат был зафиксирован только в коронавирусный 2020 год на уровне 107,3 миллиона карат. Россия в прошлом году произвела 37,3 миллиона карат, или 33,5% всех алмазов в мире, второй год подряд удерживая свою долю в мировой добыче выше трети. Среди крупнейших производителей страна единственная смогла увеличить стоимость добытого - на 1,5%, до 3,6 миллиарда долларов, даже несмотря на снижение объема производства на 11%. В результате это позволило ей впервые с 2019 года обогнать Ботсвану по стоимости полученных алмазов. В свою очередь Ботсвана в прошлом году нарастила добычу на 2,4% - до 25,1 миллиона карат, однако цена произведенного рухнула сразу на 30% - до 3,3 миллиарда долларов. Канада осталась на третьем месте: объем ее добычи сократился на 1,7% - до 16 миллионов карат, а стоимость добытого упала на 17,5%, до 1,55 миллиарда долларов. Ангола за год поднялась на четвертое место по производству алмазов с шестого: ее добыча увеличилась на 11,3% в физическом выражении - до 9,75 миллиона карат, однако в денежном рухнула на 22% - до 1,5 миллиарда долларов. Пятерку лидеров замыкает Демократическая республика Конго - там объем производства сократился на 23%, до 8,35 миллиона карат, а цена - на 15%, до 65 миллионов долларов. Южная Африка за прошлый год уменьшила производство алмазов на 39%, до 5,9 миллиона карат, а Зимбабве - на 10%, до 4,9 миллиона карат. При этом стоимость добытых алмазов в обеих странах сократилась: в первой на 48%, до 794 миллионов долларов, а во второй - на 28%, до 303,2 миллиона долларов. Намибия, где камни добываются главным образом из океана, нарастила "вылов" на 16% - до 2,4 миллиона карат, при этом его стоимость почти не изменилась, сократившись на 0,04% - до 1,2 миллиарда долларов. Десятку основных производителей алмазов замыкают Сьерра-Леоне, где добыча алмазов в физическом выражении сократилась на 24% - до 525 тысяч карат, а в денежном - на 28%, до 103 миллиона долларов, и Лесото, где было произведено 472 тысячи карат на 139 миллионов долларов против 548 тысяч карат на 244 миллиона долларов годом ранее. Остальные страны в мире сократили производство на 24% - до 841 тысячи карат, а стоимость добычи упала на 45% - до 116 миллионов. При этом в прошлом году количество стран, добывающих алмазы, уменьшилось - в Венесуэле не было добыто ни одного карата.

https://ria.ru/20240519/almaz-1946974533.html

https://ria.ru/20240630/almazy-1956408931.html

https://ria.ru/20240625/almazy-1955211650.html

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экономика, россия, ботсвана, канада