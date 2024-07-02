Рейтинг@Mail.ru
Россия стала лидером по стоимости добытых алмазов - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/almaz-1956982131.html
Россия стала лидером по стоимости добытых алмазов
Россия стала лидером по стоимости добытых алмазов - РИА Новости, 02.07.2024
Россия стала лидером по стоимости добытых алмазов
Россия в прошлом году осталась главным "добытчиком" алмазов - на страну второй раз в истории пришлось более трети всех добытых в мире каратов, при этом впервые... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T23:32
2024-07-02T23:32
экономика
россия
ботсвана
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/25/1558152565_0:302:3068:2028_1920x0_80_0_0_2d965501b780e91ba2668c690da5bd9f.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия в прошлом году осталась главным "добытчиком" алмазов - на страну второй раз в истории пришлось более трети всех добытых в мире каратов, при этом впервые с 2019 года Россия смогла обогнать Ботсвану по стоимости полученных камней, следует из расчетов РИА Новости по данным Кимберлийского процесса. Объем мирового производства алмазов в прошлом году сократился на 8% - до 111,5 миллиона карат, а стоимость этих камней уменьшилась на пятую часть - до 12,7 миллиарда долларов. Прошлогодний объем добычи стал вторым наихудшим в истории - более низкий результат был зафиксирован только в коронавирусный 2020 год на уровне 107,3 миллиона карат. Россия в прошлом году произвела 37,3 миллиона карат, или 33,5% всех алмазов в мире, второй год подряд удерживая свою долю в мировой добыче выше трети. Среди крупнейших производителей страна единственная смогла увеличить стоимость добытого - на 1,5%, до 3,6 миллиарда долларов, даже несмотря на снижение объема производства на 11%. В результате это позволило ей впервые с 2019 года обогнать Ботсвану по стоимости полученных алмазов. В свою очередь Ботсвана в прошлом году нарастила добычу на 2,4% - до 25,1 миллиона карат, однако цена произведенного рухнула сразу на 30% - до 3,3 миллиарда долларов. Канада осталась на третьем месте: объем ее добычи сократился на 1,7% - до 16 миллионов карат, а стоимость добытого упала на 17,5%, до 1,55 миллиарда долларов. Ангола за год поднялась на четвертое место по производству алмазов с шестого: ее добыча увеличилась на 11,3% в физическом выражении - до 9,75 миллиона карат, однако в денежном рухнула на 22% - до 1,5 миллиарда долларов. Пятерку лидеров замыкает Демократическая республика Конго - там объем производства сократился на 23%, до 8,35 миллиона карат, а цена - на 15%, до 65 миллионов долларов. Южная Африка за прошлый год уменьшила производство алмазов на 39%, до 5,9 миллиона карат, а Зимбабве - на 10%, до 4,9 миллиона карат. При этом стоимость добытых алмазов в обеих странах сократилась: в первой на 48%, до 794 миллионов долларов, а во второй - на 28%, до 303,2 миллиона долларов. Намибия, где камни добываются главным образом из океана, нарастила "вылов" на 16% - до 2,4 миллиона карат, при этом его стоимость почти не изменилась, сократившись на 0,04% - до 1,2 миллиарда долларов. Десятку основных производителей алмазов замыкают Сьерра-Леоне, где добыча алмазов в физическом выражении сократилась на 24% - до 525 тысяч карат, а в денежном - на 28%, до 103 миллиона долларов, и Лесото, где было произведено 472 тысячи карат на 139 миллионов долларов против 548 тысяч карат на 244 миллиона долларов годом ранее. Остальные страны в мире сократили производство на 24% - до 841 тысячи карат, а стоимость добычи упала на 45% - до 116 миллионов. При этом в прошлом году количество стран, добывающих алмазы, уменьшилось - в Венесуэле не было добыто ни одного карата.
https://ria.ru/20240519/almaz-1946974533.html
https://ria.ru/20240630/almazy-1956408931.html
https://ria.ru/20240625/almazy-1955211650.html
россия
ботсвана
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/25/1558152565_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_56e0dc0624f6e3ec064ba11d731dd3c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, ботсвана, канада
Экономика, Россия, Ботсвана, Канада
Россия стала лидером по стоимости добытых алмазов

Россия впервые с 2019 года стала лидером по стоимости добытых алмазов

© Depositphotos.com / Andrey PopovАлмаз
Алмаз - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Depositphotos.com / Andrey Popov
Алмаз. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия в прошлом году осталась главным "добытчиком" алмазов - на страну второй раз в истории пришлось более трети всех добытых в мире каратов, при этом впервые с 2019 года Россия смогла обогнать Ботсвану по стоимости полученных камней, следует из расчетов РИА Новости по данным Кимберлийского процесса.
Объем мирового производства алмазов в прошлом году сократился на 8% - до 111,5 миллиона карат, а стоимость этих камней уменьшилась на пятую часть - до 12,7 миллиарда долларов. Прошлогодний объем добычи стал вторым наихудшим в истории - более низкий результат был зафиксирован только в коронавирусный 2020 год на уровне 107,3 миллиона карат.
Алмаз - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Индия резко нарастила закупки алмазов из России
19 мая, 09:19
Россия в прошлом году произвела 37,3 миллиона карат, или 33,5% всех алмазов в мире, второй год подряд удерживая свою долю в мировой добыче выше трети. Среди крупнейших производителей страна единственная смогла увеличить стоимость добытого - на 1,5%, до 3,6 миллиарда долларов, даже несмотря на снижение объема производства на 11%. В результате это позволило ей впервые с 2019 года обогнать Ботсвану по стоимости полученных алмазов.
В свою очередь Ботсвана в прошлом году нарастила добычу на 2,4% - до 25,1 миллиона карат, однако цена произведенного рухнула сразу на 30% - до 3,3 миллиарда долларов. Канада осталась на третьем месте: объем ее добычи сократился на 1,7% - до 16 миллионов карат, а стоимость добытого упала на 17,5%, до 1,55 миллиарда долларов.
Ангола за год поднялась на четвертое место по производству алмазов с шестого: ее добыча увеличилась на 11,3% в физическом выражении - до 9,75 миллиона карат, однако в денежном рухнула на 22% - до 1,5 миллиарда долларов. Пятерку лидеров замыкает Демократическая республика Конго - там объем производства сократился на 23%, до 8,35 миллиона карат, а цена - на 15%, до 65 миллионов долларов.
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса в городе Мирный Республики Саха - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Гонконг нарастил закупки российских алмазов почти в 20 раз
30 июня, 09:10
Южная Африка за прошлый год уменьшила производство алмазов на 39%, до 5,9 миллиона карат, а Зимбабве - на 10%, до 4,9 миллиона карат. При этом стоимость добытых алмазов в обеих странах сократилась: в первой на 48%, до 794 миллионов долларов, а во второй - на 28%, до 303,2 миллиона долларов. Намибия, где камни добываются главным образом из океана, нарастила "вылов" на 16% - до 2,4 миллиона карат, при этом его стоимость почти не изменилась, сократившись на 0,04% - до 1,2 миллиарда долларов.
Десятку основных производителей алмазов замыкают Сьерра-Леоне, где добыча алмазов в физическом выражении сократилась на 24% - до 525 тысяч карат, а в денежном - на 28%, до 103 миллиона долларов, и Лесото, где было произведено 472 тысячи карат на 139 миллионов долларов против 548 тысяч карат на 244 миллиона долларов годом ранее.
Остальные страны в мире сократили производство на 24% - до 841 тысячи карат, а стоимость добычи упала на 45% - до 116 миллионов. При этом в прошлом году количество стран, добывающих алмазы, уменьшилось - в Венесуэле не было добыто ни одного карата.
Центр сортировки алмазов - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Евросоюз потерял четверть доходов от экспорта алмазов
25 июня, 05:03
 
ЭкономикаРоссияБотсванаКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала