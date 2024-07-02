https://ria.ru/20240702/aktsii-1956779247.html
В доход РФ передали более 131 млн акций связанных с экстремизмом компаний
В доход РФ передали более 131 млн акций связанных с экстремизмом компаний - РИА Новости, 02.07.2024
В доход РФ передали более 131 млн акций связанных с экстремизмом компаний
Судебные приставы передали в доход государства более 130 миллионов акций компаний, которые были связаны с экстремистской деятельностью, сообщили РИА новости в... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T07:07
2024-07-02T07:07
2024-07-02T10:10
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Судебные приставы передали в доход государства более 130 миллионов акций компаний, которые были связаны с экстремистской деятельностью, сообщили РИА новости в пресс-службе ФССП."В связи с осуществлением должниками экстремистской деятельности в доход государства обращено более 131,2 миллиона акций нескольких компаний", — указывается в заявлении.В частности, речь идет о кондитерской фабрике, которая принадлежала бывшему президенту Украины Петру Порошенко, и двух компаниях украинского олигарха Игоря Коломойского*. Кроме того, в доход государства передали акции ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" и АО "Завод фрикционных и термостойких материалов", которыми управляли бывший министр транспорта и связи и первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева. Эти компании в течение нескольких лет финансировали ВСУ. * Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия, украина, петр порошенко, игорь коломойский
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Россия, Украина, Петр Порошенко, Игорь Коломойский
В доход РФ передали более 131 млн акций связанных с экстремизмом компаний
В доход РФ переданы более 131,2 миллиона акций связанных с экстремизмом компаний