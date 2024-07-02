https://ria.ru/20240702/aktsii-1956768717.html
Акции двух компаний Коломойского* передали в доход России
Акции двух компаний Коломойского* передали в доход России - РИА Новости, 02.07.2024
Акции двух компаний Коломойского* передали в доход России
Российские приставы изъяли и передали в доход государства акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в перечень террористов и... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T02:03
2024-07-02T02:03
2024-07-02T10:25
россия
игорь коломойский
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Российские приставы изъяли и передали в доход государства акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в перечень террористов и экстремистов) и 503 объекта недвижимости должников по его делу, сообщили сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП. Решение об изъятии в доход государства 100% долей компаний Коломойского* принял в марте Кошехабльский районный суд Адыгеи в связи с экстремистской деятельностью олигарха и его партнеров, а также с финансированием ВСУ. "В доход государства в связи с осуществлением должниками экстремистской деятельности переданы акции ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг-ЮГ", а также 503 объекта недвижимого имущества должников по делу в отношении Игоря Коломойского* и других лиц", — сказали в пресс-службе.На Украине бизнесмена не раз обвиняли в покровительстве Владимиру Зеленскому, отмечая, что он сыграл ключевую роль в победе нынешнего главы государства на президентских выборах в 2019 году. После этого Коломойский* стал крайне близок к киевским властям.Так, по данным местных СМИ, он получил "квоту" в Верховной раде, проведя туда десятки ориентированных на него депутатов через президентскую фракцию "Слуга народа". Тем не менее практически сразу же между бизнесменом и командой Зеленского возникли противоречия, которые стали со временем углубляться.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240701/aktsii-1956537263.html
https://ria.ru/20240305/isk-1931340688.html
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россия, игорь коломойский, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), вооруженные силы украины
Россия, Игорь Коломойский, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Вооруженные силы Украины
Акции двух компаний Коломойского* передали в доход России
Пресс-служба ФССП: акции двух компаний Коломойского передали в доход РФ